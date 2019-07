Mira Schnabel gewinnt Gold für Untermerzbach

Bei den bayerischen Schülermeisterschaften in Fürth waren 163 Karatetalente aus 39 Vereinen vertreten, die 201 Mal starteten. Das Karate Dojo Untermerzbach machte sich mit vier Karateka auf den Weg ins Mittelfränkische und kehrte mit beachtlichen Erfolgen zurück.

Selina Schneider wagte sich bereits am frühen Morgen auf die Wettkampfmatte der Kata-Läuferinnen. Im Kata Einzel landete sie in der ersten Runde mit 17,9 Punkten auf Rang 5 und verpasste knapp den Einzug in die nächste Runde.

In den Kumite-Disziplinen (Freikampf) wurden zunächst die Teambegegnungen ausgetragen. Das Untermerzbacher Kumite-Team mit Selina Schneider, Mia und Mira Schnabel schlug zunächst Waldkraiburg souverän mit 2:0. Im Poolfinale mussten sich die drei Untermerzbacher zwar Hersbruck geschlagen geben, zeigten dann aber in der Trostrunde umso mehr ihr Können und besiegten die Breitenberger mit 2:0. Platz 3 war gesichert.

In den Einzeldisziplinen startete Falk Müller in der Kategorie Schüler B +38 Kilogramm. Er sammelte wertvolle Erfahrung, konnte sich aber nicht gegen seine Kontrahenten durchsetzen. Mia Schnabel und Selina Schneider starteten in der Kategorie Schülerinnen -44 Kilogramm. Mia Schnabel gewann ihre erste Begegnung mit 1:0, unterlag aber im Poolfinale der späteren Vizemeisterin knapp mit 1:2. Sie erreichte Platz 3.

Selina Schneider musste sich in ihrem ersten Kampf der amtierenden deutschen Meisterin Alexandra Wolf stellen. Keine der beiden schaffte es, sich einen Punkt zu sichern, was den Kampfrichterentscheid nach Ablauf der Wettkampfzeit zur Folge hatte. Hier verlor die Untermerzbacherin, bewies sich aber in der Trostrunde und holte sich ebenfalls mit einem 3:0 den dritten Platz.

Mira Schnabel kämpfte in der Kategorie Schülerinnen B +36 Kilogramm. Den ersten Kampf gewann sie dominant mit 8:0, und auch das Poolfinale, das sie mit 3:0 für sich entschied, stellte für sie keine große Herausforderung dar. Im Finale stand sie gegen Anni Metzger aus Fürth auf der Matte.

Hier übernahm zunächst die Fürtherin die Führung, doch Mira Schnabel sicherte sich nach einem harten Kampf den Sieg mit 3:2. Sie durfte sich über Gold und den Titel der bayerischen Meisterin freuen.

Drei dritte Plätze und einen Meistertitel nahmen die Untermerzbacher Karateka aus Fürth mit nach Hause. Trainer Andi Schmitt zeigte sich durchaus zufrieden und ist stolz auf die Leistungen der jungen Dojo-Talente.