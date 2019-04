Kreisliga Schweinfurt: Wachablösung an der Spitze

Die neue Nummer 1 der Kreisliga Schweinfurt sind die Sportfreunde Steinbach. Nachdem die Seufert-Elf bereits am Samstag ihre Hausaufgaben mit einem schmeichelhaften Sieg bei der Sander Reserve erledigte, half ihnen am Sonntag die SG Sennfeld, die den Spitzenreiter TSV Knetzgau bezwang.

FC Sand II - Spfr. Steinbach 0:1

Über 87 Minuten hielten die Sander das Unentschieden gegen den Favoriten aus Steinbach. Bis sich Lars Tully nach einem Einwurf zur Grundlinie durchtankte und den Ball in den Rücken der Abwehr legte. Dort stand Alexander Krause, dessen Einwechslung die Hausherren eine Minute zuvor scheinbar verpennt hatten: Völlig frei traf er den Ball nicht voll, doch es reichte: Sands Schlussmann Felix Schneider erwischte die Kirsche mit den Fingerspitzen, trotzdem tropfte der Ball vom Innenpfosten hinter die Torlinie (88.). Eine bittere Pleite für die Sander, die zuvor die besseren Chancen hatten. Sie scheiterten jedoch entweder an sich selbst oder am glänzend aufgelegten Sportfreunde-Keeper Jason Kürschner, der einige brenzlige Situationen entschärfte. Nach dem 1:0 brachte die erfahrene Seufert-Elf die Führung souverän über die Zeit.

SG Sennfeld - TSV Knetzgau 2:1

Was ist mit den Knetzgauern los? Nachdem die Strätz-Elf bereits gegen Schlusslicht SV Sylbach verlor, zog sie auch bei der ebenfalls abstiegsbedrohten SG Sennfeld den Kürzeren und gab die Tabellenführung ab. Marco Schraud sorgte für die kalte Dusche des TSV (13.), der sich von diesem Gegentor geschockt zeigte. Auf der Anzeigetafel passierte erst einmal lange nichts, bis Samuel Annoh in der 70. Minute per Strafstoß auf 2:0 erhöhte. Für die Gäste reichte es nur noch zum Anschlusstreffer durch Dominik Heide (85.). Durch die Niederlage rutscht der TSV auf Platz 2.

SG Stadtlauringen - TSV Aidhausen

135 Zuschauer mussten am Sportgelände Ballingshausen etwas warten, bis sie den ersten Treffer zu sehen bekamen: Philipp Albert sorgte für die Führung der Gäste (44.). Gleich nach dem Seitenwechsel gelang der SG jedoch der Ausgleich: Jens Keller traf per Strafstoß (47.). Dennoch entführten die Aidhausener die Zähler: Waldemar Knaus besorgte den Siegtreffer in der 90. Minuten.

TV Königsberg - SV Rapid Ebelsbach 1:1

Nach dem knappen 1:0-Heimsieg am Mittwochabend über die SG Stadtlauringen kamen die Ebelsbacher beim TV Königsberg nicht über ein Unentschieden hinaus. Vor 150 Zuschauern durften die Hausherren zuerst jubeln, als Jan-Michael Janus die Führung nach 13 Minuten besorgten. Diese hatte jedoch nicht lange Bestand: Patrik Lediger markierte den 1:1-Ausgleich 12 Minuten später. In der Folge schaffte es keines der Teams mehr, sich entscheidend durchzusetzen.

SV Sylbach - SG Prappach/Oberh. 3:1

Im Abstiegskampf ist Bewegung drin: Nicht nur die SG Sennfeld, auch der SV Sylbach schnappt sich drei Punkte. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Peter Hertel seinen SVS auf die Siegerstraße (59.), Andreas Rother packte nur drei Minuten später den zweiten Treffer drauf. Durch einen erfolgreich verwandelter Elfmeter stellte Patrick Diem auf 3:0 (90. +2), das Tor des Prappachers Jan Derra war bedeutungslos (90. +4).

DJK Oberschwappach - FC Haßfurt

Dank eines schnellen Führungstreffers behält die DJK Oberschwappach die drei Zähler gegen den FC Haßfurt zu Hause. Danny Merkel war es, der bereits in der dritten Minute die Führung für die Hausherren besorgte. In der Folge rannten die Haßfurter immer wieder an, schafften es jedoch nicht, Michael Pfaff im DJK-Gehäuse zu bezwingen.