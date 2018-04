Kreisliga Schweinfurt: Steinbach klettert auf den Relegationsplatz

Der Tabellenführer lässt Punkte liegen, der FC Haßfurt verliert überraschend in der Fußball-Kreisliga Schweinfurt 2 gegen Sennfeld.



Kreisliga Schweinfurt 2

Spfr. Steinbach -

SV Hofheim 1:0

In einem guten Kreisligaspiel behielten die Steinbacher die drei Punkte zu Hause. Die Teams neutralisierten sich über weite Strecken, Torchancen waren rar - von der Schlussminute abgesehen. Der einzige Treffer fiel durch Seufert (43.). Nach dem Seitenwechsel ging es hin und her, an der Strafraumgrenze waren die Teams aber oft mit ihrem Latein am Ende.

In der Schlussminute hatte der HSV seine Riesenchance, Lurz war aber im Pech: Sein Ball rollte auf der Torlinie vom Innenpfosten zu Innenpfosten, den Nachschuss jagten die Hofheimer über den Querbalken. Ein Remis wäre wohl das gerechte Ergebnis gewesen, durch den Sieg marschiert Steinbach auf den zweiten Tabellenplatz vor.



SV Rapid Ebelsbach -

FT Schweinfurt 2:2

Die Kaiser-Elf entwickelte von Beginn an Druck, Jason Bugner sorgte für die Führung der Ebelsbacher (31.). Siegmund schaffte aber noch vor der Halbzeitpause den Ausgleich. Nach dem Wechsel war es wieder ein gleichverteiltes Spiel, in dem Schweinfurt die besseren Chancen hatte, und auch zurecht durch Siegmund mit 2:1 in Front ging (69.).

Aber der Spitzenreiter hatte die Rechnung ohne die Ebelsbacher gemacht: Then schloss einen schönen Spielzug zum 2:2 ab (79.). Dieses Ergebnis rettete der SV Rapid Ebelsbach über die Zeit.



TV Haßfurt -

Jahn Schweinfurt 1:5

Beide Mannschaften kämpfen gegen den Abstieg, diese Partie verlief aber total einseitg. Der TV Haßfurt war total von der Rolle und musste schon in der vierten Minute durch Klusew das 0:1 hinnehmen. Davon hatte man sich noch nicht erholt, da erhöhte Krug auf 2:0 (19.). Nach der Pause fiel das 3:0 durch Krug (53.) - das Spiel war gelaufen. Klusew erhöhte auf 4:0 (70.), Weniger sorgte für den Ehrentreffer (73.). Nach der Gelb-roten Karte für Feulner (80.) setzte Kestel den Schlusspunkt (81.).

SG Sennfeld - FC Haßfurt 5:1

Die Sennfelder legten los wie die Feuerwehr. Bereits in der dritten Minute schoss Gropp zum 1:0 ein, dem Serzisko das 2:0 folgen ließ (32.). Mit dem 3:0, wiederum durch Gropp, ging es in die Kabinen. Nach dem Wechsel wollte der FCH angreifen, wurde aber mit dem 4:0 von Martynow überrascht (57.) - damit war die Partie gelaufen. Nach dem 4:1 durch Geiling (77.) stellte Gropp den 5:1-Endstand her (87.).



Kreisklasse Schweinfurt 3

SV Neuschleichach -

DJK Dampfach II 0:4

Die Entscheidung fiel schon in der ersten halben Stunde, denn Neuschleichach bekam kein Bein auf den Boden. Das nutzte Dampfach aus. Brandl sorgte für die Führung (8.), Ziegler erhöhte auf 2:0 (10.). Derselbe Spieler markierte auch das 3:0 (20.), ehe Neubauer den frühen 4:0-Endstand besorgte (24.). Danach passierte nichts mehr. sp/di