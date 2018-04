Kreisliga Schweinfurt: Janus schießt Steinbach ab

Drei Mal Janus: Hinter Spitzenreiter FT Schweinfurt ist in der Tabelle der Fußball-Kreisliga Schweinfurt 2 wieder alles zusammengerückt. Königsberg setzte sich im Spitzenspiel mit 3:1 gegen Steinbach durch, und der 1. FC Haßfurt sicherte sich einen 5:1-Sieg gegen Jahn Schweinfurt. Neubrunn unterlag in Sand mit 1:4, Prappach setzte sich beim TV Haßfurt durch. Sylbach gelang ein wichtiger Erfolg in Ebelsbach gegen den Abstieg, Sennfeld kam gegen Eltmann über ein 1:1 nicht hinaus.



TV Königsberg -

Spfr. Steinbach 3:1

Die Königsberger wollten sich in dem Spitzenspiel keine Blöße geben und gingen schon in der 9. Minute durch Janus in Führung. Diese konnte man auch bis zur Pause halten, obwohl Steinbach immer wieder durch Freistöße gefährlich war. Steinbach bestimmte nach dem Wechsel zunächst einmal das Geschehen und glich in der 59. Minute durch Isufi aus - doch in der Schlussphase drehte Königsberg richtig auf: Janus schaffte in der 81. Minute das 2:1 und als dann Steinbach alles nach vorne warf, nutzte Janus einen Konter zum 3:1-Endstand (81).



SV Rapid Ebelsbach -

SV Sylbach 1:3

Die Sylbacher wollten den Sieg einfach mehr. Die Gäste gingen durch Rother in der 14. Minute in Führung, vor der Pause fiel auf beiden Seiten kein Tor mehr. Nach dem Wechsel hatte dann zunächst einmal Ebelsbach mehr vom Spiel und konnte in der 56. Minute durch Then ausgleichen, doch Rother stellte in der 59. Minute den alten Abstand wieder her. Nun musste Ebelsbach alles auf eine Karte setzen. Das rächte sich, als Hertel das 3:1 besorgte (80.).



SG Sennfeld - SG Eltmann 1:1

Die Sennfelder wollten in dem Spiel einen Sieg gegen den Abstieg einfahren, doch daraus wurde wieder nichts. Zwar ging die SGS durch Serzisko in Führung (28.), legte aber nicht mehr nach. Nach dem Wechsel wurde dann Eltmann immer stärker und kam gefährlich vor das Sennfelder Tor, doch einen Gegentreffer verhinderten die Sennfelder zunächst. In der 79. Minute war es soweit: Preißner gelang der Ausgleich, für einen Sieg der beiden Teams reichte es aber nicht mehr.



1. FC Haßfurt -

Jahn Schweinfurt 5:1

Gegen den Tabellenletzten kam für den FC Haßfurt bereits am Samstag nur ein Sieg infrage. Nach langem Abtasten gingen die Hausherren durch Berthold in Führung (35.), die dann bis zur Pause Bestand hatte. Nach dem Wechsel legte Jalabi mit dem 2:0 (49.) nach, in der 65. Minute erzielte Wlacil das 3:0. Damit war die Entscheidung gefallen. Geiling stellte in der 80. Minute auf 4:0, ehe Hannig in der 85. Minute der Ehrentreffer der Gäste gelang. Nachdem in der 83. Minute der Schweinfurter Lang die Gelb-Rote Karte sah, erwischte es nach dem 5:1 durch Geiling (88.) auch noch Krug mit der Roten Karte (90.).



FC Sand II - FC Neubrunn 4:1

Die Neubrunner wollten in Sand einen Sieg gegen den Abstieg holen und gingen auch durch einen Treffer von Dykta in Führung (40.). Doch nach dem Wechsel spielte nur noch Sand. Voigtmann besorgte den schnellen Ausgleich (48.) und nach dem 2:1 durch Wegner (62.) schwächte sich Neubrunn mit der Gelb-Roten Karte für Landgraf selbst (65.). Das nutzte Sand eiskalt durch McCullogh in der 78. Minute zum 3:1 und durch Götz zum 4:1 aus (81.), ehe auch noch Stubenrauch mit der Roten Karte gehen musste.

TV Haßfurt - SG Prappach 1:3

Die Haßfurter wollten auch wieder einen Heimsieg feiern und gingen durch Pöltz nach einer torlosen ersten Halbzeit in der 48. Minute in Führung. Doch die Freude währte nur kurz: In der 59. Minute verwandelte Rambacher einen Elfmeter zum Ausgleich. Nun musste Haßfurt aufmachen und wurde von Prappach ausgekontert. So auch in der 72. Minute: Derra stellte auf 1:2, Rambacher besorgte das 3:1 (89.). Danach konnten die "Turner" froh sein, dass das Spielergebnis nicht noch höher ausfiel. sp