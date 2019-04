Kreisliga Schweinfurt: Erste Pleite für Steinbach, Spielabbruch in Neubrunn

Die DJK Oberschwappach kann sich damit rühmen, das einzige Team zu sein, das die Sportfreunde Steinbach nicht schlugen. Die Seufert-Elf unterlag auswärts 0:1. Beim FC Neubrunn sorgte eine vermeintliche Tätlichkeit gegen den Schiedsrichter für einen Spielabbruch und der TSV Knetzgau holte sich mit einem Sieg gegen den TV Königsberg den ersten Platz zurück.

DJK Oberschwappach - Spfr. Steinbach 1:0

Nach nur einer Woche an der Tabellenspitze müssen die Sportfreunde Steinbach den Platz an der Sonne erst einmal wieder hergeben. Bei der DJK Oberschwappach unterlagen die Gäste 0:1. Was sich schon in der Partie beim FC Sand II andeutete, bestätigte sich in Oberschwappach: Die Steinbacher sind aktuell nicht so gut drauf wie noch vor einigen Spielen. DJK-Keeper Michael Pfaff behielt seine weiße Weste, Steinbach konnte ihn nicht bezwingen. Den Siegtreffer für Oberschwappach besorgte Christian Klug in der 42. Minute.

TSV Knetzgau - TV Königsberg 4:3

Die Knetzgauer haben die Tabellenführung zurückerobert. Mit dem TV Königsberg hatten sie jedoch ordentlich Mühe. Zwar markierte René Knop per Strafstoß die frühe Führung (3.), Jan-Michael Janus glich für den TVK aber ebenfalls vom Punkt aus. Sven Tropper brachte die Hausherren kurz vor der Halbzeitpause erneut in Führung. Hälfte 2 begannen jedoch die Gäste besser: Oliver Trapp besorgte schnell den erneuten Ausgleich (46.), Florian Kupfer traf zur 3:2-Führung des TVK (60.). Per Doppelschlag drehte der TSV das Spiel aber ein weiteres Mal: Alexander Barth (73.) und Dominik Heide (76.) waren für den 4:3-Endstand verantwortlich.

FC Neubrunn - SG Stadtlauringen abgbr.

Schiedsrichter Fabio Haupt hat die Partie zwischen dem FC Neubrunn und der SG Stadtlauringen kurz vor Spielende beim Stand von 0:0 abgebrochen. "Grund für den Spielabbruch war eine Tätlichkeit des Neubrunners Michael Landgraf mir gegenüber", sagte Haupt. Landgraf soll ihn mit der Schulter angerempelt haben. Die Spieler des FC Neubrunn waren jedoch verwundert. "Ich stand bei der Aktion mit dem Rücken zum Schiedsrichter", sagte Neubrunns Jonas Sauer. "Aber wir haben uns alle gewundert, dass der Schiedsrichter das Spiel abpfeift. Es war ein absolut faires Spiel, die Stimmung auf dem Platz war entspannt." Laut Sauer haben auch die beiden Kapitäne Tobias Heckelmann und Felix Kaufmann auf den Unparteiischen eingeredet und ihn gebeten, die Partie fortzusetzen - es waren nur noch wenige Minuten zu absolvieren. Doch Haupt schickte die Mannschaften in die Kabinen.

SG Sennfeld - SG Prappach 1:0

Ein weiterer Sieg für Sennfeld: Die SG ist aktuell nicht zu bremsen und klettert in der Tabelle stetig nach oben. Auch bei der SG Prappach entführten sie die drei Punkte. Wieder war es Marcus Wenzel - er hatte auch den Siegtreffer beim Gastspiel in Oberschwappach erzielt - der den goldenen Treffer für die Sennfelder erzielte.

SV Hofheim - SG Eltmann 1:3

Mit ihrer aggressiven Spielweise kaufte die SG Eltmann den Hausherren den Schneid ab. Hofheim kam nicht ins Kombinationsspiel und stand auf verlorenem Posten und ließ zudem zu viele Chancen liegen. Die Gäste gingen durch einen Strafstoß von Sebastian Dappert in Führung (23.), sechs Minuten später gelang Tino Behr ebenfalls per Elfmeter der Ausgleich. Nach Wiederbeginn versuchten die Platzherren alles, doch die entscheidenden Tore schossen die Eltmanner: Per Doppelschlag durch Frederic Köberl (71.) und Kilian Bühl (76.) schoss sich die SGE zum Auswärtssieg.

TSV Aidhausen - SV Sylbach 3:1

Zwei frühe Tore sicherten dem TSV Aidhausen den Heimsieg gegen den SV Sylbach. Tobias Burger (14.) und Marcel Stühler (20.) brachten die Hausherren schon bald in Führung. In der Folge blieben Höhepunkte zunächst aus, nach dem Seitenwechsel verstärkten die Gäste ihre Offensivbemühungen, am Sechzehner war jedoch meist Schluss. Erst in der Schlussphase kam der SVS auf die Anzeigetafel: Peter Hertel traf zum Anschlusstreffer der Sylbacher (82.). Wenig später sah Gästeakteur Patrick Diem Gelb-Rot, in der Nachspielzeit machte Aidhausens Leon Winheim den Deckel drauf: Er traf zum 3:1 (90.+3).

SV Rapid Ebelsbach - FC Sand II 1:3

Ebelsbach war drauf und dran, gegen den Tabellendritten zu punkten. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte, in der auch der Favorit aus Sand nie zwingend vor das Tor von Erol Mörtl kam, gingen die Hausherren in Führung: Patrik Lediger traf nach Vorarbeit von Kenneth Bugner zum 1:0 (51.). In der Folge war die Kaiser-Truppe dem 2:0 näher als die Sander Reserve dem Ausgleich, aber ein strittiger Foulelfmeter brach dem Rapid das Genick: Kevin Moser glich vom Punkt aus (80.). Der Kampfgeist und Wille der Gastgeber war damit futsch, Oliver Gonnert, nach seinem Bayernligaeinsatz am Samstag wieder für die "Zweite" aktiv, traf per Kopf zur Führung (81.). Yannick Bischoff sorgte für den 3:1-Endstand (84.). flx/di