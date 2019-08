Kreisliga: Pfarrweisach und Ebern bleiben im vorderen Drittel dabei

Die Pfarrweisacher holten im dritten Spiel ihren zweiten Saisonsieg. Für die Eberner reichte es zwar diesmal nur zu einem Unentschieden, doch damit bleiben sie weiter ungeschlagen. Unterpreppach gewinnt knapp und hat nun sechs Punkte auf seinem Konto. TSV Pfarrweisach -

Mönchröd./Rödent. 4:1 (2:0) Langsam kommt der Express der Gastgeber ins Rollen. Gegen die SG lieferte die Mannschaft von Trainer Steffen Deringer eine kompakte Mannschaftsleistung ab und entwickelte von Beginn an viel Druck auf das Gästegehäuse. In der 21. Minute erzielte Sebastian Pecht die Führung, die Michael Kaiser kurz vor dem Wechsel, auf herrliche Vorarbeit von S. Pecht, weiter ausbaute. Nach Wiederanpfiff legte Pfarrweisach schnell den dritten Treffer nach. Damit war die Begegnung frühzeitig entschieden, auch wenn die Gäste noch einmal verkürzten. Der Schuss von Stanke prallte von der Unterkante der Latte hinter die Torlinie. Florian Pecht war es für den TSV vorbehalten den vierten Treffer zu erzielen und damit den Endstand herzustellen. Tore: 1:0 S. Pecht (21.), 2:0 Kaiser (43.), 3:0 Preßler (47.), 3:1 Stahnke (75.), 4:1 F. Pecht (82.). - SR: Cornely (DJK Mühlbach). - Zuschauer: 80. Türk Gücü Neustadt -

TV Ebern 1:1 (0:1)

Die Begegnung war von vielen Fouls und Nicklichkeiten der Gastgeber geprägt. Der TVE schaffte es dadurch nicht sein gewohntes Kombinationsspiel aufzuziehen. Die schlechten Platzverhältnisse taten ihr Übriges. Graß traf per Elfmeter kurz vor der Halbzeit zur Gästeführung. Auch nach Wiederanpfiff lief die Partie zu Gunsten von Ebern. Der Neustadter Torwart Karadag sah die Ampelkarte. Doch der TVE schaffte es nicht die Überzahl zu nutzen. Die Heimelf hielt Ebern vom Tor fern. Strafraumszenen blieben Mangelware. Neustadt hingegen kam einmal gefährlich vor das Tor von TVE-Torwart Kapell. Civelek nutzte die Chance zum Ausgleich. Ebern bäumte sich noch einmal auf, doch fehlte im zweiten Durchgang die entscheidende Durchschlagskraft. Tore: 0:1 Graß (45.+3), 1:1 Civelek (62.). - SR: Stöckl (Bad Steben). - Zuschauer: 50. - Gelb-Rote Karten: Karadag (50.)/-. SF Unterpreppach -

TSVfB Krecktal 1:0 (0:0)

Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe der Dreier der Sportfreunde unter Dach und Fach war. Beide Mannschaften lieferten sich von Beginn an eine kämpferische Auseinandersetzung. Die Gäste hatten in der Anfangsphase zwei Großchancen und hätten in Führung gehen müssen. SF-Torwart Weiß machte die Gelegenheiten zunichte. In der Folge spielte sich die Partie weitgehend im Mittelfeld ab. Gleich nach Wiederbeginn führte eine herrliche Kombination zum entscheidenden Treffer. Fromm nutzte eine Hereingabe von der Außenbahn eiskalt. Krecktal gab sich nicht geschlagen, fand jedoch kein probates Mittel, um die Unterpreppacher Abwehrreihe ernsthaft in Gefahr zu bringen. Tor: 1:0 Fromm (46.). - SR: Wolf (TSV Unterlauter). - Zuschauer: 185.di