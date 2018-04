Kreisklasse Schweinfurt: Danny Merkel macht den Unterschied

Oberschwappach marschiert in der Fußball-Kreisklasse Schweinfurt 3 nach dem 1:0 in Unterschleichach auf die Meisterschaft zu, doch Unterhohenried bleibt der DJK nach dem 2:1-Sieg in Sand auf den Fersen. Kirchaich sicherte sich einen Kantersieg gegen Neuschleichach. Trossenfurt kommt dem Klassenerhalt nach dem 3:1-Erfolg gegen Fatschenbrunn immer näher. In der Kreisklasse Schweinfurt 4 setzt Burgpreppach seine Niederlagenserie weiter fort.



Kreisklasse Schweinfurt 3

TSV Kirchaich -

SV Neuschleichach 10:0

Die Kirchaicher waren heimischer Kulisse um Wiedergutmachung bemüht und lieferten gegen Kellerkind Neuschleichach richtig ab - das Ergebnis sagt alles über den Spielverlauf aus. Ribeiro (9.), Pflaum (25.) und Schirm (42.) sorgten für den 3:0-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel machte der TSV unerbittlich weiter: Graser (65.), Schirm (75.), Ribeiro (80., 82.) und Hornung (87., 89.) ließen das Ergebnis zweistellig werden.



FC Sand III -

Spfr. Unterhohenried 1:2

Die Unterhohenrieder wollten schnell für klare Verhältnisse sorgen und gingen durch Decker schon in der 5. Minute nach vorne. Davon hatte sich Sand noch nicht erholt, da stand es in der 16. Minute durch Willinger auch schon 0:2. Danach kam Sand endlich ins Spiel und verkürzte noch vor dem Pausenpfiff durch Almussa (43.). Nach dem Wechsel war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem auch Sand noch seine Chancen hatte, doch diese teilweise kläglich vergab.



SG Wülflingen -

TSV Westheim 0:0

Nichts wurde es mit einem Westheimer Sieg beim Schlusslicht. Chancen waren auf beiden Seiten selten, es ging torlos in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel hatten die Zuschauer auf eine Reaktion gewartet, doch vergeblich: Beide Teams wollten den Punkt über die Zeit retten. Nach dem Spiel erhielt der Wülflinger Kenndjeu die Rote Karte.



RSV Unterschleichach -

DJK Oberschwappach 0:1

Viel Tempo, viel Spannung: Die beiden Spitzenmannschaften zeigten ein Spiel auf Augenhöhe. Trotzdem stand es zur Pause noch 0:0 - beide Teams ließen etliche Chancen ungenutzt liegen. Nach dem Seitenwechsel hatte Oberschwappach einfach den besseren Start und ging in der 48.Minute durch Merkel in Führung, die die DJK auch nachhaltig verteidigte und somit den Sieg über die Zeit rettete.



VfR Hermannsberg -

DJK Dampfach II 0:1

Die Hermannsberger wollten in dem Spiel wieder einen Sieg landen, um oben dran zu bleiben. Dieses Vorhaben ging vor allem in der ersten Halbzeit nicht auf. Nach der Pause versuchte es der VfR immer wieder, doch die Dampfacher Abwehr stand sicher. Als dann J. Frank in der 79. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Feld musste, nutzte Dampfach die Überlegenheit und kam durch Schleicher in der 83. Minute zum 0:1-Siegtreffer.



SC Geusfeld -

SG Traustadt 5:1

Die Geusfelder landeten einen Befreiungsschlag, mussten aber in der 5. Minute schon das 0:1 durch Mauer hinnehmen. In der zweiten Hälfte spielte aber nur noch Geusfeld und kam durch Müller in der 49. Minute zum Ausgleich. Nach dem 2:1 durch Körber (54.) erhöhte Jäger auf 3:1 (57.). Körber schaffte in der 61. Minute das 4:1 per Elfmeter und damit war die Partie gelaufen. Den Schlusspunkt setzte erneut Jäger in der 68. Minute.



SC Trossenfurt -

SV Fatschenbrunn 3:1

Fatschenbrunn ging in der 7. Minute durch Neundörfer in Führung, aber davon konnte sich Trossenfurt schnell wieder erholen: Albert gelang in der 13. Minute der verdiente Ausgleich. Noch vor der Pause schaffte Albert das 2:1 (29.). Nach der Pause kam Fatschenbrunn immer wieder gefährlich vor das SC-Gehäuse, doch die Abwehr stand sicher. Brücher schloss einen Konter zum 3:1 ab (62.). sp



Kreisklasse Schweinfurt 4

SC Maroldsweisach -

SG Üchtelhausen 0:3

Die Gastgeber waren jederzeit ebenbürtig, wussten jedoch mit ihren zahlreichen Möglichkeiten rein gar nichts anzufangen. Anders die Gäste, die ihre Chancen eiskalt nutzten und in der 42. Minute durch Weiß zur Führung kamen. Danach lag mehr als einmal der Ausgleich in der Luft. Nach etwa einer Stunde Spielzeit gelang Derleder das 2:0, in der Schlussphase packte die SG noch einen Treffer drauf.



TSV Burgpreppach -

VfB Humprechtshausen 1:2

Es war eine weitere unglückliche Niederlage für die Burgpreppacher, die aufgrund der stärkeren zweiten Hälfte zumindest einen Punkt verdient gehabt hätten. Die Pausenführung des VfB glich Schütz nach rund einer Stunde aus, doch zu mehr reichte es wieder einmal nicht. In der Schlussphase fiel der glückliche Siegtreffer für die Gäste.



TSV Forst II -

SG Ermershausen/Schw. 2:0

Nach den Erfolgen der letzten Wochen musste die SG bei der zweiten Garnitur des Bezirksligisten in Forst eine unnötige Niederlage hinnehmen. Die SGE gestaltete die Partie im Feld jederzeit offen, doch fehlte im Spiel nach vorne die Durchschlagskraft. Die Gastgeber nutzten ihre Möglichkeiten kaltschnäuziger aus. Nach torloser erster Hälfte gelang Forst vier Minuten nach Wiederbeginn durch Döll die Führung. Als die SGE dem Ausgleich nahe war, sorgte der TSV acht Minuten vor dem Abpfiff mit dem 2:0 für die Entscheidung. di