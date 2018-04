Kreisklasse Schweinfurt: SC Trossenfurt macht hinten dicht

In den Nachholspielen der Fußball-Kreisklasse Schweinfurt 3 hat Unterhohenried den VfR Hermannsberg vom Relegationsplatz verdrängt. Der SC Trossenfurt gewinnt zu Hause deutlich gegen den SC Geusfeld. In der Kreisklasse 4 holt sich Ermershausen den zweiten Sieg in Folge.



Kreisklasse Schweinfurt 3

TSV Kirchaich -

SG Traustadt/Donn. 3:2

Die Kirchaicher taten sich schwer. Zwar ging der TSV durch Thomann in Führung (19.), doch mehr sprang in der ersten Halbzeit nicht heraus. Nach der Pause kam Traustadt auf, Mauer erzielte den Ausgleich (55.). Die Freude darüber währte aber nur kurz, denn nun zog Kirchaich noch einmal das Tempo an: Ribeiro schoss das 2:1 (60.), und derselbe Spieler erhöhte in der 82. Minute auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte Gernert in der 87. Minute.



Spfr. Unterhohenried -

TSV Wülflingen 7:1

Gegen den Tabellenletzten holten die Sportfreunde einen klaren Sieg. Häußinger begann mit dem 1:0 (12.), Willinger erhöhte auf 2:0 (28.), dem Ludwig mit einem Eigentor das 3:0 (39.) folgen ließ. Nach dem Wechsel ging es munter weiter: Jäger traf zum 4:0 (62.), dem Willinger das 5:0 nachschickte (58.). Nach dem 6.0 von Jäger (71.) verkürzte Pohlreich (81.), ehe Willinger den Endstand herstellte (86.).



SC Trossenfurt -

SC Geusfeld 4:0

Die Trossenfurter waren die klar bessere Mannschaft, und gingen durch Hopp in Führung (25.). Durch Brücher folgte das 2:0 (48.), und mit dem 3:0 durch Albert (70.) war die Entscheidung gefallen. Loeper stellte in der 79. Minute den verdienten Endstand her. sp



Kreisklasse Schweinfurt 4

SG Ermershausen/Schw. -

VfB Humprechtshausen 2:1

Die Gastgeber landeten in diesem Derby einen weiteren wichtigen Dreier und den zweiten Sieg in Folge. Sie entwickelten von Beginn an viel Power und überzeugten über die gesamte Spielzeit durch ihre enorme Lauf- und Einsatzbereitschaft. Nach einer halben Stunde sorgte Oeser für die Führung, die die Gäste bei einer ihrer wenigen Chancen durch Heusinger egalisierten (44.). Auch nach der Halbzeitpause gab die SGE alles. In der Schlussminute gelang Hofmann der Siegtreffer.



TSV Gochsheim II -

TSV Burgpreppach 3:0

Der TSV Burgpreppach läuft weiterhin seiner Bestform ein ganzes Stück hinterher, vor allem was das Angriffsspiel angeht. Gochsheim hatte im Feld Vorteile und auch deutlich mehr Torchancen, während die Burgpreppacher Füchse diesbezüglich jegliche Entschlossenheit vermissen ließen. Bereits zur Halbzeitpause stand es nach Toren von Gmehling (16.) und einem Eigentor von Herold (32.) 2:0. Nach dem 3:0 durch Gmeling in der 68. Minute war die Partie für Burgpreppach endgültig gelaufen, Gochsheim behielt die Punkte. di