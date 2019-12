Klare Ansage der Eltmanner Spieler am Netz

Hinter den Kulissen mag gegen die drohende Insolvenz gekämpft werden, am Netz haben die Eltmanner Volleyballer gezeigt, wie Sportsmänner auftreten. Von sportlicher Pleite keine Spur bei ihnen. In ihrer ersten Bundesligapartie in der Georg-Schäfer-Halle nach ihrem Aufstieg schlugen die Heitec Volleys am Samstagabend die Volleyball Bisons Bühl vor rund 1000 Zuschauern und voll besetzter Kulisse klar und überzeugend in 79 Spielminuten mit 3:0 (25:22, 25:22, 25:21).

Die homogen aufspielende Mannschaft von Trainer Marco Donat profitierte von einem glänzend aufgelegten Steller Rafal Prokopczuk, der seine Mitspieler wirkungsvoll in Szene setzte. Der 20-jährige Pole erhielt auch die Auszeichnung als "Gold-MVP". Am Montag will die Eltmann Volleys GmbH, die hinter den Heitec Volleys steht, bekanntlich am Amtsgericht Bamberg einen Antrag auf Insolvenzeröffnung stellen (ausführlicher Bericht folgt).