Kegeln: Wird Zeil zur Bundesligastadt?

Zwei unbekannte Kontrahenten



Schon jetzt steht der größte Erfolg für den SKK Gut Holz Zeil fest. Mit dem Bayernligatitel schrieb die Mannschaft um Kapitän Olaf Pfaller Vereinsgeschichte. Am Sonntag, 8. April, kann diese Leistung bei den Aufstiegsspielen zur zweiten Kegel-Bundesliga in Goldbach gekrönt werden. Bei erfolgreichem Abschneiden würde Zeil in die 2. Bundesliga Nord/Mitte aufsteigen. Beim Aufstiegsturnier, bei dem am Ende zwei der drei teilnehmenden Mannschaften den Aufstieg verwirklichen können, sieht sich Zeil den Meistern der Hessenliga (KSC Hainstadt) und Rheinland-Pfalz-Liga (KV Mutterstadt) gegenüber. Zwei Teams, die den Zeilern bisher als direkte Gegner gänzlich unbekannt sind.Der KV Mutterstadt spielte in den Jahren 1988 bis 2007 mit einem Jahr Abstinenz durchgehend in Deutschlands höchster Spielklasse. Dabei fuhr der KVM 1992 die deutsche Meisterschaft, 1993 die Vizemeisterschaft sowie den 2. Platz beim Europapokal ein. Nach der souveränen Meisterschaft in der Rheinland-Pfalz-Liga wird der KV Mutterstadt nach dem verpassten Aufstieg im vergangenen Jahr alles daran setzen, im zweiten Anlauf den Sprung zurück auf Bundesebene zu schaffen. Ein näherer Blick auf das Team aus Mutterstadt zeigt, dass mit Rainer Perner der absoluten Spitzenspieler der Liga für Mutterstadt kegelt. Mit einem Gesamtschnitt von 603 Kegeln distanzierte er die folgende Ligakonkurrenz um fast 20 Kegel.Auch die Haie des KSC Hainstadt haben Bundesligaerfahrung. Von 1991 bis 2014 spielte der KSC nach zwei zwischenzeitlichen Abstiegen in der 2. Bundesliga. Anders als Mutterstadt und Zeil spielten die Haie aus Hainstadt in der Hessenliga nicht das internationale Spielsystem über 120 Wurf, sondern noch die alte Distanz über 200 Wurf. Besonders Thomas Sinnß und Srecko Vidakovic scheint dieses Spielsystem zu liegen. Denn mit 1012 und 1002 Kegeln waren sie die einzigen Akteure der Liga, die am Ende der Saison einen vierstelligen Schnitt vorzuweisen hatten.Verstecken brauchen sich die Zeiler aber nicht. Nach den überzeugenden Leistungen über den gesamten Saisonverlauf wird das Team mit breiter Brust in Goldbach auflaufen. Ein Blick auf die Schnittliste in Bayern zeigt, dass die Zeiler ganz vorne mitspielten."Wir haben schon jetzt mit dem Meistertitel in der wahnsinnig stark besetzten Bayernliga etwas Großes geschafft. Wir wollen diesem jetzt noch die Krone aufsetzen und aus Zeil eine Bundesligastadt machen. Einen klaren Favoriten oder auch Außenseiter unter den drei Teams festzumachen, ist fast unmöglich. In meinen Augen treffen hier drei Teams auf absoluter Augenhöhe aufeinander", sagt Kapitän Olaf Pfaller im Vorfeld. Das Turnier startet am Sonntag, 08.04, um 10.30 Uhr im Kegelcenter Goldbach. Der SKK Gut Holz Zeil setzt einen Fanbus ein.Weitere Infos gibt es unter www.gut-holz-zeil.de . Anmeldungen können dort, am schwarzen Brett auf der Kegelbahn oder per Mail an patrick.loehr@gut-holz-zeil.de. abgegeben werden.