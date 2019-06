Heitec Volleys verpflichten Roosewelt Filho

Der Bundesliga-Aufsteiger Heitec Volley Eltmann bastelt weiter an seinem Kader für die kommende Saison. Mit Roosewelt de Oliveira Vasconcelos Filho haben die Verantwortlichen einen Hochkaräter verpflichtet.

Der 2,07 Meter große Brasilianer ist für die strategisch wichtige Position des Mittelblockers vorgesehen. Der 34-jährige Riese verfügt über viel Erfahrung aus mehreren Ländern, ist ein Winnertyp und spielte bei zahlreichen Topklubs. Im Jahr 2011 sicherte er sich mit den Seat Volley Näfels den Meistertitel in der Schweiz. Ein Jahr später gelang ihm ebenfalls in der Schweiz der Pokalsieg mit Volley Amriswil. 2013 spielte er in der Heimat in Brasilien und gewann mit Monte Cristo den Supercup. Vergangenes Jahr fügte er seiner Titelsammlung zwei weitere Trophäen hinzu: Mit der slowakischen Spitzenmannschaft VK Prievidza holte Roosewelt Filho die Meisterschaft und den Pokal.

Allstar in Griechenland

Zuletzt spielte der 34-Jährige in Griechenland bei Foinikas Syrou. Mit dem Verein wurde er in der ersten Liga Dritter und erreichte im Pokal das Endspiel. Roosewelt Filho wurde als zweitbester Blocker ausgezeichnet und in die Auswahlmannschaft der besten Volleyball-Profis Griechenlands gewählt.

Für Heitec-Cheftrainer Marco Donat ist die Verpflichtung des Brasilianers ein weiterer Königstransfer: "Im Kampf um den Klassenerhalt wird uns Roosewelt Filho mit seiner Routine sehr weiterhelfen. Am Netz ist er aufgrund seiner Größe kaum zu überwinden. Er ist in der Lage ein Spiel hervorragend zu lesen und besitzt ein extrem gutes Auge." Zudem erhofft sich Donat, dass der Brasilianer den zweiten Mittelblocker, Mathäus Jurkovics, unter seine Fittiche nimmt und dem 21-Jährigen hilft, sein Spiel zu verbessern. Marco Donat ist überzeugt: "Aufgrund seiner Klasse und Erfahrung wird Roosewelt Filho einer der stärksten Mittelblocker des Oberhauses sein."

Slowakischer Ex-Nationalspieler wechselt nach Eltmann

Neben Roosewelt Filho und dem österreichischen Jung-Nationalspieler Mathäus Jurkovics gehören der slowakische Ex-Nationalspieler Tomas Halanda (Außenangreifer), der brasilianisch-französische Top-Star "Kadu" Carlos Antony (Außenangreifer), der 27-jährige Irfan Hamzagic (Diagonalangreifer), Jonas Sagstetter (Außenangreifer), Richard Peemüller (Diagonalangreifer) sowie vom bisherigen Team Merten Krüger (Zuspieler) und Tobias Werner (Libero) zum Kader.red