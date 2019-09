Heitec Volleys überzeugen bei Turnier in Portugal

Das typische atlantische, subtropische Klima in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon scheint den Volleyballern der Heitec Volleys Eltmann gut bekommen zu sein. Beim internationalen Turnier von Benfica Lissabon sorgte der Erstliga-Aufsteiger ordentlich für Furore und ergatterte den dritten Platz.

Sieg gegen Vitória

Im kleinen Finale feierten die Franken ein hart erkämpftes 3:1 (25:18, 25:23, 23:25, 25:23) gegen den portugiesischen Meister aus dem Jahre 2008, Vitória de Guimarães. Allerdings erhielten in dieser Partie einige Spieler aus der zweiten Reihe wie Jonas und Fabian Sagstetter sowie Rafal Prokopczuk eine Chance, die sie auch nutzten. Zugleich wurden Mittelblocker Roosewelt Filho und Außenangreifer Tomas Halanda geschont.

Im Halbfinale am Freitag war die Mannschaft von Cheftrainer Marco Donat knapp mit 2:3 (25:23, 23:25, 25:21, 21:25, 15:6) erst im Tiebreak am Gastgeber gescheitert. Dabei zeigten die Eltmanner eine äußerst starke Leistung und verlangten dem aktuellen portugiesischen Meister und Champions-League-Teilnehmer alles ab. Die Truppe um Kapitän Merten Krüger ging sogar 1:0 sowie 2:1 in Führung und hätte im vierten Satz den Sack zu machen können. Aber durch einige umstrittene Schiedsrichterentscheidungen verloren die Heitec Volleys die Konzentration und damit den Satz. Im Tiebreak war schließlich die Luft raus, zumal sich das Starensemble von Benfica um den Théo Fabrício Nery Lopes, der mit der brasilianischen Nationalmannschaft 2010 Weltmeister wurde, keine Blamage vor den eigenen Fans leisten wollte.

Nationalspieler erstmals für Eltmann am Ball

Erstmalig das Trikot der Heitec Volleys trugen in Portugal der Österreicher Mathäus Jurkovics und der Niederländer Luuc van der Ent. Die beiden Mittelblocker, die kürzlich noch für ihre Nationalteams bei der Europameisterschaft im Einsatz waren, hinterließen dabei einen guten Eindruck und gaben ihrem Team am Netz sowohl in der Offensive als auch in der Blockabwehr jede Menge Stabilität und Dynamik. Gegen Benfica sorgte der Holländer für elf und gegen Vitória für 14 Punkte. Der Österreicher war gegen Vitória mit vier Blocks, die zu Punkten führten, bester Akteur am Netz.

Als Kopf der Mannschaft kristallisiert sich immer mehr der französische-brasilianische Neuzugang Carlos "Kadu" Antony heraus. Der 31-jährige Außenangreifer präsentierte sich in Lissabon als Teamleader und bestimmte den Rhythmus des Aufsteigers. Gleichzeitig glänzte er mit angeschnittenen und kraftvollen Aufschlägen und einem guten Stellungsspiel. Gegen Benfica gelangen "Kadu" 16 Punkte sowie ein Annahmewert von überdurchschnittlichen 65 Prozent. Im Spiel um den dritten Platz machte er weitgehend Platz für seine Kollegen. Als Vollstrecker überzeugte der 27-jährige Diagonalangreifer Irfan Hamzagic. Gegen Benfica waren es 16 und gegen Vitória sogar 23 Punkte. Sein Können zeigte auch der 20-jährige Jonas Sagstetter gegen Vitória. Er schaffte einen perfekten Annahmewert von 52 Prozent und neun Punkte.

Marco Donat zeigt sich zufrieden

Donat zog ein zufriedenstellendes Fazit: "Wir haben die Strapazen mit dem Flug nach Lissabon auf uns genommen, um Wettkampfhärte für die Bundesliga-Saison zu erhalten. Das hat wunderbar geklappt. Mir hat gut gefallen, dass sich die Jungs an mein Spielkonzept gehalten haben und den portugiesischen Meister an den Rand einer Niederlage gebracht haben. Das beweist, dass wir bei der Kaderzusammenstellung einiges richtig gemacht haben und die Vorbereitung bisher nicht umsonst war."red