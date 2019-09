Heitec Volleys testen in Eltmann

Erstmals vor der neuen Saison präsentiert sich das Volleyball-Bundesligateam der Heitec Volleys in seiner Heimatstadt Eltmann. Am Sonntag um 16 Uhr bestreitet der Aufsteiger in der Georg-Schäfer-Sporthalle ein hochkarätiges Testspiel gegen den künftigen Ligakonkurrenten Volleys Herrsching. Der Eintritt ist frei.

Das Vorbereitungsspiel ist eine Hommage an die zahlreichen Fans im Steigerwald, wie Manager Rolf Werner unterstreicht: "Wir mussten schweren Herzens unsere Heimspiele in die Bamberger Brose-Arena verlegen, weil die Sporthalle in Eltmann am Mittwoch nicht zur Verfügung steht. Deshalb ist diese Premiere eine Art Wiedergutmachung für unsere Anhänger, ein Zurück zu unseren Wurzeln. Wir möchten vor der Saison auch in Eltmann aufregende Erstliga-Atmosphäre verbreiten und unsere Neuverpflichtungen vorstellen."

Marco Donat: "Wichtige Standortbestimmung"

Bereits am Samstag treffen beide Teams in Herrsching aufeinander.

Trainer Marco Donat meint: "Es ist nicht so, dass es um nichts geht. Für uns sind die Spiele am Samstag in Herrsching und am Sonntag in Eltmann eine ganz wichtige Standortbestimmung nach vier Wochen intensivem Training. Bislang probten wir gegen die drei Zweitligisten Schwaig, Gotha und Hammelburg. Jetzt möchten wir gegen einen ernsthaften Mitbewerber wissen, wo wir stehen, was bereits gut läuft und in welchen Bereichen wir noch Defizite haben."

Herrsching stieg 2015 auf

Die Volleyballer vom Ammersee stiegen 2014/15 in die Bundesliga auf und etablierten sich im Laufe der Jahre im Oberhaus. Wie in den vergangenen vier Spielzeiten erreichte der selbst ernannte "geilste Klub der Welt" auch vergangene Punkterunde die Play-offs. Doch bereits im Viertelfinale war Endstation. Im dritten und entscheidenden Spiel verlor die Mannschaft von Coach Max Hauser bei den Hypo Tirol Alpenvolleys Haching mit 1:3. Auch in Herrsching freuen sie sich auf den im Oktober anstehenden Bundesligastart. Vor allem die Neuzugänge Jalen Penrose, Djordje Ilic, Maart van Werkhoven, Jonas Kaminski und Jori Mantha möchten ihre Qualität unter Beweis stellen.

Hochkarätiger Neuzugang

Ein besonderer Coup gelang den Verantwortlichen der Volleys mit der Verpflichtung des neuen Mittelblockers Djordje Ilic. Der Serbe unterzeichnete einen Zwei-Jahres-Vertrag, noch bevor er in den erweiterten Kader der serbischen Nationalmannschaft berufen wurde. "Sonst hätten wir ihn nicht bekommen. Da wären ganz andere Vereine auf ihn aufmerksam geworden", sagt Hauser. Zwar verzeichnete der Neuzugang in der Volleyball Nations League keinen Einsatz, auf seine neue Aufgabe freut sich der Serbe trotzdem: "Die Bundesliga ist ohne Frage eine der besten Volleyball-Ligen und ich will mich hier beweisen." Auch Hauser hat viel mit Ilic vor: "Ich denke, dass wir ihn zum besten Blocker der Liga machen können."