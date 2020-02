Heitec Volleys empfangen den "geilsten Club der Welt"

Spieler und Verantwortliche nennen sich sich ganz unbescheiden den "geilsten Club der Welt". Sie gehören zu den ungewöhnlichsten Teams der Volleyball-Bundesliga. Der WWK Herrsching ist am Samstag (19.30 Uhr) in der Eltmanner Georg-Schäfer-Halle bei den Heitec Volleys zu Gast.

Seit dem Heimsieg gegen Düren vor zwei Wochen steht Herrsching mit 27 Punkten auf einem respektablen fünften Platz und schielt nach oben, wobei es zum viertplatzierten VfB Friedrichshafen doch noch acht Zähler Unterschied sind. Jedoch spürt Gästetrainer Max Hauser auch den Atem der Play-off-Kandidaten Lüneburg (24 Punkte) und Düren (22) im Nacken und auch er weiß: In dieser Saison ist nichts so beständig wie das muntere Plätzetauschen.

Arrivierte Clubs stürzen ab und die "Kleinen" überraschen - nur der frisch gekürte Pokalsieger Berlin zieht weiter einsam und ungeschlagen seine Kreise. Bis zum letzten Spieltag am 21. März darf kein Team nachlassen, wenn es um die beste Position für die Play-offs oder um einen Nichtabstiegsplatz geht.

Ganz anders ist die Lage bei den Eltmannern: Die Heitec Volleys sind auf Platz 12 und verkaufen sich trotz der Heimsiege gegen Gießen, Bühl und Friedrichshafen sowie der knappen 2:3-Niederlage in Lüneburg bisher deutlich unter Wert. Das soll sich ändern, denn in den kommenden Spielen - davon vier Heimspiele - gibt es keinen Favoriten mehr. Herrsching, Giesen, Königs Wusterhausen, Düren, Lüneburg und Bühl: Mit sechs Spielen in vier Wochen geht es in die entscheidende Phase der Rückrunde.

Erfolg könnte einen Schub geben

Entsprechend motiviert ruft der Eltmanner Top-Angreifer Irfan Hamzagic zum Kampf um Tabellenpunkte auf und sieht in der "Eröffnungspartie" gegen Herrsching ein Schlüsselspiel. "Es ist eines der wichtigsten Spiele für uns. Wir spielen in eigener Halle gegen ein Team, das uns liegt und welches wir mit einer sehr guten Leistung kontrollieren können", sagt der Diagonalangreifer.

Hamzagic weiß, dass ein Sieg am Samstag für die anschließenden Begegnungen eine Weichenstellung sein kann. Und dazu will er selbst mit seiner ruhigen, aber ungemein effektiven Art alles Notwendige beitragen. "Dass wir als eine Mannschaft spielen und trotz der wirtschaftlich schwierigen Situation im Verein nie aufgegeben haben, macht uns zu einem außergewöhnlichen Team und ich bin stolz, ein Teil davon zu sein", sagt Hamzagic.

Satte 275 Punkte hat der 28-jährige Serbe bisher auf seinem Konto angesammelt und bringt es pro Satz auf 4,91 Zähler - damit rangiert er unter den besten zehn Scorern in der Liga. Er ist die Konstante, auf der Heitec-Trainer Marco Donat seine Strategie aufbauen kann. Egal, ob am Netz oder mit seinem starken Service. Hamzagic ist für die Eltmanner nicht zu ersetzen. Donat weiß um den Wert seines Angreifers, den er gegen Herrsching gut gebrauchen kann.

Teams sind sich bestens bekannt

"Das wird ein tolles Derby", sagt Donat. "Wir haben mehrere Testspiele gegen Herrsching bestritten, alle mit unterschiedlichem Ausgang. Das einzige Testspiel, welches in Eltmann ausgetragen wurde, haben aber wir gewonnen."

Nun streben die Eltmanner eine Wiederholung an. "Tabellentechnisch ist Herrsching der Favorit, aber was gegen Friedrichshafen geklappt hat, ist mit unseren Fans auch am Samstag wieder möglich", betont der Trainer.

Hamzagic hat derweil noch einen guten Ratschlag für alle, die sich gerade in der fünften Jahreszeit befinden und sich in einer vermeintlichen "Zeitfalle" aufgrund der vielen Abendangebote wähnen: "Wir spielen um 19.30 Uhr und bis 22 Uhr kann man sich in der Georg-Schäfer-Halle bestens auf die Party in der Eltmanner Stadthalle einstimmen. Gerade wegen der Karnevalszeit hoffen wir auf eine volle Halle und tolle Stimmung."