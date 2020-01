Heitec Volleys Eltmann haben VfB Friedrichshafen zu Gast

13 deutsche Meisterschaften, 16 Pokalsiege, drei Supercup-Erfolge und ein Champions League-Triumph. Die Liste der Erfolge des Volleyball-Bundesligisten VfB Friedrichshafen ist lang. Aufsteiger Heitec Volleys Eltmann kann da nicht mithalten. Auch in der Tabelle ist der Unterschied groß: 21 Punkte trennen das Schlusslicht und den Tabellendritten voneinander. Am Mittwochabend (19.30 Uhr) kommt es in der Eltmanner Georg-Schäfer-Halle zum Aufeinandertreffen.

Zweimal trafen die Eltmanner bereits in dieser Saison auf Friedrichshafen. Am ersten Spieltag Mitte Oktober gab es am Bodensee ein 0:3. Knapp drei Wochen später steigerten sich die Heitec Volleys und schafften beim 1:3 im Pokal immerhin einen Satzgewinn. "Wir haben daheim in beiden Spielen kämpfen müssen", erinnert sich VfB-Trainer Michael Warm. Auch diesmal erwartet der Friedrichshafener Coach eine schwere Aufgabe. "Eltmann wird uns alles abverlangen, da es mit dem Rücken zur Wand steht", wird Warm auf der vereinseigenen Website zitiert.

Sein Team soll sich jedoch auf die eigene Leistung konzentrieren. "Wir müssen unsere Fortschritte - speziell im Angriff - nun auch in Eltmann unter Beweis stellen", fordert er. Am vergangenen Samstag klappte das für die "Häfler" ganz gut. Vor 1100 Zuschauern gab es einen überlegenen 3:0-Erfolg gegen die Volleyball Bisons Bühl.

Den gleichen Gegner schlugen die Eltmanner kurz vor Weihnachten ebenfalls mit 3:0 in der Georg-Schäfer-Halle. Am Sonntag folgte ein 0:3 bei den United Volleys Frankfurt. Dort hielten die Heitec Volleys wieder einmal gut mit, verloren aber dennoch. "Wir haben den Sack nicht zugemacht bekommen", sagt Heitec-Kapitän Merten Krüger. So setzten sich die erfahrenen Frankfurter durch.

Krüger hofft, dass die Eltmanner eine ähnlich gute Leistung zeigen, wie beim Pokalspiel in Friedrichshafen. "Wenn wir das schaffen, sollten wir nicht chancenlos sein", sagt Krüger. Durch den Umzug von Bamberg nach Eltmann hat sich für das Team der Ablauf vor Heimspielen geändert. "Wir spielen ja nun in unserer Trainingshalle und haben keine halben Auswärtsspiele mehr", sagt Krüger. "Jetzt sind es wirkliche Heimspiele. Ich könnte mir vorstellen, dass sich Friedrichshafen in großen Arenen leichter tut, als in einer kleinen Halle wie unserer."

Zwei Spiele sind verlegt

Vier Mittwochsspiele waren für die Eltmanner im Februar geplant. Aufgrund der Terminkonflikte mit dem Schulsport hat der Erstligist in Absprache mit den betroffenen Vereinen und der Liga zwei der Spiele auf Sonntage verlegt. So wurde die Partie gegen die Netzhoppers Königs Wusterhausen vom 12. Februar auf Sonntag, 1. März, um 17 Uhr verschoben. Das Spiel gegen die Powervolleys Düren findet nicht am 19. Februar, sondern am Sonntag, 8. März, um 17 Uhr statt.

Die Spielverlegungen sind noch unter Vorbehalt, da die Entscheidung über die Lizenz von Eltmann und den Verbleib in der 1. Bundesliga vom VBL-Vorstand erst am Freitag getroffen wird. reu