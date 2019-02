Heitec Volleys: Auswärtssieg vor Geisterkulisse

Die Eltmanner Heitec Volleys haben einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Beim Tabellenvierten TG Rüsselsheim II feierten die Zweitliga-Volleyballer einen 3:1-Erfolg. Damit holte die Truppe von Trainer Marco Donat aus dem Hammer-Dreierpack gegen die stärksten Mannschaften Mainz, Grafing und Rüsselsheim zwei Siege und eine unglückliche Niederlage. Zu den wertvollsten Spielern wurden Merten Krüger (Heitec Volleys) und Philipp Schumann (Rüsselsheim) gewählt.

TG Rüsselsheim II - Heitec Volleys Eltmann 1:3

(25:21, 23:25, 25:22, 25:21)

Die Eltmanner (38 Punkte) haben durch den Sieg die Möglichkeit, den aktuellen Spitzenreiter Mainz-Gonsenheim (40 Punkte), der bereits ein Spiel mehr absolviert hat, in der Tabelle überholen - weil das Team aus Rheinland-Pfalz zu Hause überraschend gegen den Aufsteiger Gotha mit 2:3 verlor. Vorausgesetzt, die Unterfranken leisten sich keine Aussetzer beim Doppelspieltag in zwei Wochen am Bodensee: dann geht es gegen Friedrichshafen und Mimmenhausen. Die besten Chancen im Titelrennen hat zur Zeit der amtierende Meister TSV Grafing, der in seiner "Bärenhöhle" 3:1 gegen Freiburg gewann. Die Oberbayern rangieren mit 13 Siegen und 39 Punkten aus 15 Partien auf dem zweiten Platz.

Doch auf Rechenexempel will sich Cheftrainer Marco Donat gegenwärtig nicht einlassen: "Wir schauen nur auf uns. Natürlich möchten wir gerne den Titel gewinnen. Aber genau so wichtig ist, dass wir als Mannschaft noch besser werden und unsere Spieler signifikant weiterentwickeln." Insofern war der Coach mit dem Auftritt seiner Jungs in Rüsselsheim schon ziemlich zufrieden: "Der erste Satz hat mir sehr gut gefallen. Danach schlich sich zwar teilweise erneut der Schlendrian ein. Aber wir haben wieder die Kurve bekommen und mit hoher Konzentration den Sack zugemacht."

Bibrack und Wacek überzeugen

Besonders glücklich war Donat, dass sich seine Schützlinge weitgehend an seine taktischen Vorgaben hielten: "Alle spielten mit großer Disziplin und sehr fokussiert. Auch Mircea Peta ging bei seinen Granatenaufschlägen nicht immer volles Risiko." Komplimente gab es für Maxi Bibrack. Er wurde in der Schlussphase für Kapitän Basti Richter eingewechselt, der sich völlig verausgabt hatte. Auch Mariusz Wacek stellte sich in den Dienst der Mannschaft. Der zuletzt überragende Pole hatte noch am Donnerstag und Freitag wegen Grippesymptomen nicht trainieren können. Etwas befremdet war Donat von der eigenartigen Atmosphäre in der Großsporthalle in Rüsselsheim: "Die Geisterkulisse von etwa 50 Zuschauern hat nur wenige Emotionen und kein intensives Match erzeugt."

Doch davon ließen sich die Eltmanner nicht beeinflussen. Im ersten Satz dominierten sie schnell mit 12:8 und 20:12 und demonstrierten, wer die bessere Mannschaft ist. Danach ließen sie wieder die Zügel schleifen, kämpften sich noch einmal auf 22:22 heran, mussten aber den Ausgleich zum 1:1 hinnehmen. Anschließend war der Wille klar erkennbar, drei Punkte erringen zu wollen. Im dritten Satz legten sie mit 6:1 gut los und ließen nichts mehr anbrennen.

Unruhiger Schlusssatz

Etwas wackliger verlief aus Sicht der Donat-Schützlinge der vierte Satz. Die Gastgeber führten mit 5:1 und 10:8. Doch dann schafften die Eltmanner mit fünf Punkten in Folge die Wende. Rüsselsheim glich zwar noch einmal zum 15:15 aus, war aber gegen Eltmann ohne Chance.

Heitec Volleys Eltmann: Couchman, Engel, Peta, Richter, Kolbe, Schmitt, Krüger, Kellermann, Werner, Stoyanov, Wacek, Bibrack, House, Strobel