Heitec-Sieg: Der Titel ist zum Greifen nahe

Eine Hand haben die Heitec Volleys Eltmann bereits am Meisterpokal der zweiten Volleyball-Bundesliga Süd. Die Truppe von Trainer Marco Donat bezwang den amtierenden Vizemeister SV Schwaig glatt 3:0. Die Eltmanner brauchen nun noch einen Sieg und wollen die Trophäe am Samstagabend in Freiburg in Empfang nehmen.

Heitec Volleys Eltmann - SV Schwaig 3:0

(25:18, 25:20, 25:23) Das Titelrennen bleibt weiterhin spannend. Unerbittlich gejagt werden die Unterfranken immer noch vom TSV Grafing. Die Oberbayern erledigten mit dem gleichen Ergebnis beim Aufsteiger Mimmenhausen ihre Hausaufgaben und machen sich ebenfalls noch Hoffnungen auf die Titelverteidigung. Mit einem klaren Sieg in ihrem Nachholspiel am Mittwoch bei den AlpenVolleys Haching II können sie sich bis auf zwei Punkte an den Spitzenreiter heranpirschen. Dann hätten die Grafinger wie Eltmann 20 Siege aus 23 Begegnungen. Im Satzverhältnis, das entscheidet, wenn beide Teams punkt- und sieggleich wären, haben die Eltmänner bei 62:22 und 62:25 noch leicht die Nase vorne.

Doch die Heitec Volleys wollen es gar nicht auf Rechenschieber-Entscheidungen im Schwarzwald ankommen lassen, sagt Manager Rolf Werner: "Mit einem klaren Sieg werden wir alle Spekulationen vom Tisch wischen. Jetzt sind wir so dicht dran. Nun wollen wir uns auch für die harte Saison belohnen. Alle sind total heiß und können es gar nicht erwarten, den Pokal und die Goldmedaillen in Empfang zu nehmen." Der Architekt des Eltmanner-Erfolgsprojekts ist sich sicher: "Wir werden in Freiburg noch einmal absolut fokussiert auftreten und von Beginn an keinen Zweifel aufkommen lassen, dass wir die Meisterschaft verdient haben."

Auch Trainer Donat ist überzeugt, dass seine Jungs auf der Zielgeraden des Meisterschaftsrennens nicht einbrechen. "Jeder will unbedingt den Titel und ist bereit, sein letztes Hemd dafür zu opfern. Jetzt lassen wir nichts mehr anbrennen." Mit dem Ergebnis gegen Schwaig war Donat zufrieden: "Es war ein typisches Derby. Die Schwaiger wollten uns unbedingt ein Bein stellen. Aber wir haben mit unserer Qualität und Erfahrung dagegengehalten."

Begeistert war Donat vom Aufschlagsspiel seiner Mannschaft: "Wir haben das vorher intensiv trainiert. Ich freue mich, dass besonders Mircea Peta mit knallharten und angeschnittenen Angaben das hervorragend umgesetzt hat. Dagegen haben wir in der Blockabwehr etwas geschludert. Aber mein Team scheint sich wie ein gutes Pferd zu verhalten. Es springt nur so hoch, wie es unbedingt muss."

Mircea Peta eine Nummer zu groß

Vor 630 Zuschauern hatten die Heitec Volleys den Vizemeister der vergangenen Saison einigermaßen im Griff und demonstrierten ihre Siegermentalität. Im ersten Satz hielten die Gäste nur anfangs mit und gaben sich frühzeitig geschlagen. Mehr Widerstand leisteten sie im zweiten Durchgang und gingen sogar einmal mit 15:14 in Führung. Doch dann schalteten die Eltmanner einen Gang hoch und schmetterten den Gegner vom Feld. Knapp war allerdings der dritte Satz, als die Heitec Volleys zunächst die Zügel schleifen ließen und sogar mit 8:11 in Rückstand gerieten. Aber eine Gala-Vorstellung von Mircea Peta mit mehreren Assen und unerreichbaren Schmetterbällen sorgte für eine erfolgreiche Aufholjagd.

In dieser Phase kamen auch die Zuschauer voll auf ihre Kosten, als die Dramatik bei jedem Ballwechsel stieg und schließlich beim 23:23 ihren Höhepunkt erreichte. Mit viel Routine und beeindruckender Klasse beendeten aber die Unterfranken den Traum vom Schwaiger Satzgewinn und machten abgebrüht und gnadenlos den Sack zu.

Zu den wertvollsten Spielern der Partie wurden Eltmanns Kapitän Basti Richter in seinem Abschiedsheimspiel und der ehemalige Eltmanner Christian Nowak gewählt.

Heitec Volleys Eltmann: Couchman, Engel, Peta, Richter, Kolbe, Schmitt, Krüger, Kellermann, Werner, Stoyanov, Wacek, Bibrack, Strobel