Haßfurter Kader nimmt Formen an

Zweieinhalb Wochen noch, ehe der ESC Haßfurt am 7. September mit einem Heimspiel gegen die "Eisbären" aus Eppelheim in die heiße Phase der Vorbereitung auf die anstehende Landesligasaison startet.

Und der Kader von Neu-Trainer Volker Hartmann ist um drei weitere Spieler angewachsen. Mit Georg Lang und dem 100-Punkte-Scorer der vergangenen Saison, Jan Trübenekr, gewinnt der Angriff weiter an Durchschlagskraft. Hinzu kommt der flexibel einsetzbare Adrian Persch zum zweiten Mal an den großen Anger. "Wir freuen uns, dass es mit allen drei geklappt hat", äußert sich der sportliche Leiter Martin Reichert zufrieden über den auf 20 Spielern angewachsenen Kader der "Hawks".

Nachwuchs trainiert mit

Zumindest in den Wochen bis zum ersten Pflichtspiel am 5. Oktober beim EHC Bayreuth 1b wird dieser noch größer sein, denn aus dem eigenen Nachwuchs sollen acht Spieler am Training der Senioren teilnehmen: Neben den Brüdern Philipp und Clemens Müller gehören auch Tobias Hertwich, Bastian Schubert, Dominik Finzel, Emil Krein, Nils Düsel und Sandro Feustel zum erweiterten Spielerkader.

Ein erfahrener Spieler ist derweil Georg Lang, der nach seiner Vertragsverlängerung in seine mittlerweile fünfte Spielzeit mit den Kreisstädtern geht. Im vergangenen Jahr steuerte er in 28 Einsätzen 13 Tore und 20 Vorlagen bei. Am Ende der Saison musste der 28-jährige Schweinfurter aufgrund einer Knieverletzung pausieren. Mittlerweile ist Lang wieder topfit und geht aktuell seinem zweiten Hobby, dem Motorsport (Bergrennen), nach. Mit Jan Trübenekr bleibt ein weiterer Stürmer in den Reihen der "Hawks". Der 25-Jährige geht damit in seine dritte Saison. Mit seinen 84 Scorerpunkten in den 33 Pflichtpartien (dazu kommen noch 16 in den sieben Testspielen) lag der junge Tscheche in der internen Wertung auf Platz 2 hinter Jakub Sramek. Der torgefährliche Trübenekr zeichnete sich durch seinen guten Schuss und eine gute Spielübersicht aus.

Vom Bayernligisten Bad Kissinger "Wölfe" wechselt der flexibel einsetzbare Adrian Persch an den Main. In der Saison 2014/2015 war er bereits für zehn Begegnungen Bestandteil des ESC. Vor seiner Zeit in Bad Kissingen war der 25-Jährige im Nachwuchs in Passau, in Nürnberg und in Bayreuth - dort war unter anderem Volker Hartmann sein Trainer - sowie bei den Senioren in Nürnberg und Amberg tätig.