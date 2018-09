Haßfurter in der Vorbereitung zweimal gegen "Wölfe"

Eine vermeintlich gefährliche Angelegenheit ist das dritte Vorbereitungswochenende für die "Hawks" des ESC Haßfurt, schließlich bekommen es die Eishockeycracks aus der Kreisstadt gleich zweimal mit "Wölfen" zu tun. Sowohl im Rückspiel und Derby beim EC Bad Kissingen (Freitag, 20 Uhr) sowie im Heimauftritt am Sonntag (18.30 Uhr) gegen den Erzgebirgsverein Schönheider Wölfe aus der Regionalliga Ost wollen sich die Haßfurter jedoch achtbar aus der Affäre ziehen und mit guten Leistungen ihr Selbstvertrauen weiter steigern.

Das ist wegen der bisherigen drei Testspielsiege gegen die Bayernligisten Bad Kissingen, Pegnitz und zuletzt Schweinfurt zwar schon stark angewachsen. ESC-Trainer Martin Reichert sieht aber trotzdem noch Verbesserungspotenzial. "Ich war zuletzt beim Derby gegen die Schweinfurter Mighty Dogs recht zufrieden. Einige Dinge müssen aber noch besser werden, damit wir zum Saisonstart perfekt vorbereitet sind", macht er deutlich. Ihm ist bewusst, dass etwa die Partie im Kissinger "Wolfsbau" eine "andere Hausnummer" wird als das erste Aufeinandertreffen zwei Wochen zuvor, als der Landesligist am Ende ein Penaltyschießen gewann und knapp mit 4:3 die Nase vorn hatte.

"Bad Kissingen hat mittlerweile auch viel mehr Trainingseinheiten absolviert. Und welche individuelle Klasse in der Mannschaft steckt, die ja nochmals verstärkt wurde, haben wohl alle gesehen", rechnet Reichert mit sehr willigen "Wölfen", die nicht noch einmal als Verlierer vom Eis gehen wollen. Nach seiner Niederlage gegen Haßfurt gewann das Team um Spielertrainer Mikhail Nemirowsky seine weiteren Tests gegen Lauterbach (7:1) und gegen die "Rockets" aus Diez-Limburg mit 4:3 nach Penaltyschießen.

Die Schönheider "Wölfe" waren derweil vor acht Jahren letztmals im Stadion Am Großen Anger zu Gast und behielten seinerzeit mit 9:2 die Oberhand. Ihre bislang einzigen Vorbereitungsspiele vor der Saison in der Regionalliga Ost bestritt die Mannschaft von Trainer Sven Schröder anlässlich eines Trainingslagers im tschechischen Nejdak gegen den gastgebenden HC Rebels Mesto, als sie knapp mit 4:5 verlor, sowie am Dienstagabend beim VER Selb 1b. Dort wurde ein deutlicher 9:2-Sieg eingefahren.

In der abgelaufenen Saison holten sich die Schönheider hinter dem ELV Niesky die "Vizemeisterschaft", nachdem sie in zwei Play-off-Finalpartien zweimal unterlagen. Zuvor beendeten sie auch schon die Hauptrunde auf Platz 2. "Ich kann den Gegner nicht beurteilen. Aber ich freue mich auf die Herausforderung", betont Reichert und erhofft sich von der Partie weitere Erkenntnisse für die noch verbleibende Vorbereitungszeit bis zum Saisonauftakt in der Landesliga am 7. Oktober. ESC Haßfurt: Martin Hildenbrand, Jung - Hora, Thebus, Stahl, Max Hildenbrand, Marco Hildenbrand, Marx, Bates, Ankenbrand, Rambacher - Kurz, Kinereisch, Trübenekr, Lang, Franek, Sramek, Hümmer, Dietrich, Stach, Zösch, Kratschmer, Breyer, Vollert