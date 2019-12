Haßfurter Hawks sind zu Beginn im Tiefschlaf

Rund 130 Straßenkilometer liegen zwischen Haßfurt und Pegnitz - geschätzte eineinhalb Busstunden also, in denen es sich die Spieler der Haßfurter Hawks sehr bequem gemacht hatten. Denn offenbar befand sich das Team von Trainer Volker Hartmann in der Eishockey-Landesliga zu Spielbeginn noch immer im Tiefschlaf.

EV Pegnitz - ESC Haßfurt 5:4 (3:1, 2:2, 0:1) Nach nur 38 Sekunden rappelte es nämlich schon das erste Mal im - nach mehreren Wochen Pause - mal wieder von Beginn an von Martin Hildenbrand gehüteten Haßfurter Kasten. Wer jetzt auf einen Weckruf gehofft hatte, sah sich zunächst getäuscht. Denn die Hausherren aus Pegnitz blieben das tonangebende Team und erhöhten binnen 68 Sekunden auf 3:0 (8./9.).

"Die Mannschaft hat den Start wirklich völlig verschlafen. Nach dem 0:3 habe ich erst einmal eine Auszeit nehmen müssen, um die Jungs zu wecken", so ESC-Coach Hartmann. Eine Maßnahme, die Wirkung zeigte. Denn in der Folge arbeiteten sich die Gäste Stück um Stück besser in die Partie. "Aber wenn man so einem Rückstand hinterherlaufen muss, ist es natürlich sehr schwer."

Kercs macht den Unterschied

Zumal es für die Gastgeber, die aufgrund ihrer Hallensituation zu Saisonbeginn zahlreiche Auswärtsspiele absolvieren mussten, noch um das Erreichen von Platz 4 geht. "Außerdem hat Pegnitz wirklich eine sehr gute Offensive", betont Hartmann, der dabei namentlich vor allem an Aleksanders Kercs gedacht haben dürfte, den die Haßfurter zu keinem Zeitpunkt in den Griff bekamen und der mit drei Treffern sowie einem Assists der Spieler war, der den Unterschied zu Gunsten der Gastgeber ausmachte.

Er legte für Stefan Hagen auf und half so mit, den Drei-Tore-Vorsprung wiederherzustellen (24.), nachdem Timo Zürcher noch im ersten Drittel auf 1:3 für die Hawks verkürzt hatte. Als Georg Lang zum 2:4 traf (32.), war es Kercs, der nur 23 Sekunden später auf 5:2 stellte und die Haßfurter Bemühungen, eine Aufholjagd zu starten, wieder im Keim erstickte. "Im zweiten Drittel haben wir uns wirklich gesteigert und waren auch die Mannschaft mit den besseren Chancen", so Hartmann, der aber auch konstatieren musste, dass dabei eben nicht mehr als ein 2:2 nach Toren herauskam.

"Im Schlussdrittel haben wir dann noch mehr Druck entwickelt und das Drittel mit 1:0 für uns entscheiden. Aber mehr wäre an dem Abend für uns vermutlich auch nicht verdient gewesen, weil wir im ersten Drittel überhaupt nicht bereit waren."

Neuzugänge fügen sich gut ein

Den Torwartwechsel im zweiten Drittel - Hildenbrand musste für Timo Jung Platz machen, der ihn schon in den vergangenen Wochen hervorragend vertreten hatte, wollte Hartmann nicht als Zeichen gewertet wissen. "An ihm lag es bestimmt nicht. Ich wollte einfach etwas probieren - nochmal ein zusätzliches Signal an die Mannschaft senden. Timo hat zumindest kein Tor mehr gefressen", sah sich der Trainer durchaus bestätigt.

Dies galt auch für Umstellungen während der Partie - unter anderem beorderte er Mathias Kohl von der Abwehr wieder in den Sturm. Ihm und auch dem zweiten Neuzugang aus Bad Kissingen, Christian Masel, stellte Hartmann ein positives Zeugnis nach den ersten beiden Partien im Haßfurter Dress aus. "Beide werden uns schnell helfen, unsere Ziele in dieser Saison zu erreichen." Dafür muss aber spätestens bis zum Beginn der Aufstiegsrunde dringend die Defensive stabilisiert werden. "Unsere Stärke liegt natürlich klar in der Offensive. Aber momentan müssen wir sieben, acht Tore schießen, um sicher zu gewinnen. Das gehört bis zur nächsten Runde noch geändert."tp

Die Statistik des Spiels

Haßfurt: Hildenbrand, Jung - Hora, Kohl, Breyer, Lang, Marx, Stahl - Trübenekr, Zürcher, Hornak, Franek, Babkovic, Masel, Dietrich, Kratschmer, Stach.

Tore: 0:1 (1.) Kercs (Neumann, Plichta), 0:2 (8.) Navarra (Dzemla), 0:3 (9.) Kercs (Neumann, Kuhn 5-4), 3:1 (16.) Zürcher (Hornak, Hora 5-4), 4:1 (24.) Hagen (Kercs), 4:2 (32.) Lang (Masel 5-4), 5:2 (32.) Kercs (Frank), 5:3 (35.) Babkovic (Hornak 5-4), 5:4 (52.) Hornak (Masel, Trübenekr). Strafzeiten: Pegnitz 14/Haßfurt 16. Schiedsrichter: Grech - Kaderabek, Fiala. Zuschauer: 304.