Haßfurt peilt den Aufstieg an

Die Haßfurter Hawks (8./0) sind weiterhin im Rennen um den Aufstieg in die Eishockey-Bayernliga - auch wenn die offizielle Tabelle des Bayerischen Eissportverbandes (BEV) etwas anderes aussagt. Doch der Landesligist steht mit inoffiziell 17 Punkten drei Spieltage vor dem Ende sehr gut da. Im Heimspiel am Freitagabend um 19.30 Uhr gegen den ESV Buchloe (4./20) hofft Trainer Martin Reichert ebenso auf einen weiteren "Dreier" wie beim bereits letzten Auswärtsspiel in der Verzahnungsrunde am Sonntagabend um 18.30 Uhr beim ESC Vilshofen (7./8). ESC Haßfurt - ESV Buchloe "Natürlich sind unsere Hoffnungen auf einen der drei vorderen Plätze nach unserem Last-Minute-Sieg in Dorfen wieder angestiegen", sagt Reichert und macht deutlich, dass er weiter Boden gutmachen und vor allem vor heimischen Fans keinen Punkt mehr abgeben will. "Dass das wie bereits in all den Wochen zuvor kein einfaches Unterfangen wird, ist uns bewusst", fügt er hinzu.

Und nicht nur der Trainer hat zur Kenntnis genommen, dass die Buchloer Piraten seit dem vergangenen Wochenende auch wieder dick im Geschäft sind. Der 6:5-Auswärtssieg in Schongau sowie der deutliche 7:3-Erfolg über den ESC Kempten sorgten bei den Schwaben für ein Ausrufezeichen. Immerhin kassierten sie zuvor beim ESC Geretsried (10:2) sowie beim ESC Vilshofen (6:5 n. V.) bereits ihre Niederlagen Nummer 3 und 4.

Jetzt aber ist wieder alles möglich. Erst recht, weil sie als Tabellenvierter nur einen Punkt Rückstand auf Dorfen, aber auch eine Partie weniger absolviert haben. Es dürfte am Freitag also wieder heiß und vor allem eng zugehen, schließlich mussten sich die Hawks vor der anschließenden 5:0-Wertung des Bayerischen Eissportverbandes (BEV) im ersten Aufeinandertreffen sportlich nur knapp mit 8:7 geschlagen geben. "Ich rechne wieder mit einer ganz engen Kiste. Ich wünsche mir, dass uns unsere Fans bis zur Schlusssirene unterstützen. Auch dann, wenn es wieder eng zugeht. Was selbst bei einem 4:1-Rückstand wenige Minuten vor Schluss noch möglich ist, haben wir in Dorfen erlebt", sagt Reichert und hofft auf lautstarke Rückendeckung im Stadion am Großen Anger. ESC Vilshofen - ESC Haßfurt Und mit eventuell 20 Punkten soll dann zum zweiten Mal in dieser Saison die Reise zum ESC Vilshofen starten, die im Kampf um einen Aufstiegsplatz keine Chance mehr haben. Dennoch können sie weiterhin ein gewaltiges Wörtchen mitreden, wenn auch passiv: "Vilshofen wird selbstverständlich versuchen, seine restlichen Partien so erfolgreich wie möglich zu gestalten. Die können befreit aufspielen und indirekt noch Einfluss nehmen auf die Platzierungen der einzelnen Gegner", sagt der ESC-Trainer.

Zwar verloren die Wölfe bereits acht Partien. Doch ihre zwei Siege feierten die Niederbayern jeweils in ihrem eigenen Freiluft-Stadion. Gegen Kempten (4:2) und zuletzt gegen ESC-Freitagsgegner Buchloe (6:5 n. V.) behielt Vilshofen die Oberhand. "Wir haben in der Vorrunde auch mit 7:5 verloren. Für uns wird die Angelegenheit mit Sicherheit keine lockere Sonntagsspazierfahrt", sagt Reichert und erwartet "sehr motivierte Hausherren."

Andererseits rechnet Reichert auch mit willigen, bissigen und bis zum Ende kampfstarken Hawks, die "unbedingt einen weitere Auswärtssieg holen möchten. "Dann", sagt er, "könnte es im letzten Heimspiel gegen den ERSC Amberg zu einem wahren Showdown kommen." ESC Haßfurt: Martin Hildenbrand, Jung - Hora, Ribarik, Stahl, Max Hildenbrand, Marx, Rambacher, Bates - Kurz, Trübenekr, Lang, Babkovic, Franek, Sramek, Hümmer (?), Dietrich, Zösch, Kratschmer, Breyer, Vollert (?)