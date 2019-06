Hartes Training, viel Spaß und etwas Wehmut

Für die Wettkampfschwimmer der SG Haßberge stand wieder das traditionelle Pfingsttrainingslager an. In zahlreichen Übungseinheiten im Wasser und auf dem Trockenen bereiteten sich die 15 Teilnehmer im Alter zwischen neun und 19 Jahren gezielt auf die anstehenden Kreis- und Bezirksmeisterschaften auf der 50-Meter-Bahn vor.

Das Trainerteam um Christina Werner und Sebastian Zipper hatte wieder ein anspruchsvolles Trainingsprogramm zusammengestellt. So wurden die Tage jeweils mit Frühsport begonnen, dem sich eine Einheit im Wasser anschloss. Nach der Mittagspause folgte Kraft- bzw. Ausdauersport an Land, bevor es nach einer kurzen Pause noch einmal ins Wasser ging. Außer in der Haßfurter "Welle" wurde dabei auch im Eberner Freibad trainiert, das Austragungsort der diesjährigen Kreismeisterschaften der Region Main-Rhön ist.

Insgesamt legten die Schwimmer in den sechs Tagen rund 52 Kilometer im Wasser zurück, was in etwa der Distanz zwischen Bamberg und Schweinfurt entspricht. Um diesen Anstrengungen gewachsen zu sein, war eine gute Versorgung erforderlich, die wieder in den bewährten Händen einiger Eltern lag. Dabei beinhaltete der Speiseplan neben Salaten und Vollwertkost auch Pizza und Kuchen, so dass der Ruf zum Essen sehr schnell Gehör fand.

Für die Freizeitgestaltung hatten sich die Betreuer ebenfalls wieder einiges ausgedacht. Bei Spielen in der Gruppe, dem Einstudieren eines Tanzes, einer Nachtwanderung sowie einem Filmeabend kam zu keinem Zeitpunkt Langeweile auf, und wie immer war allein schon das gemeinsame Übernachten in der Dreifachturnhalle ein Erlebnis für sich. So lag nach den gemeinsam verbrachten Tagen am Ende auch diesmal wieder ein bisschen Wehmut in der Luft, der noch dadurch verstärkt wurde, dass die letzte Trainingseinheit im Zeiler Hallenbad absolviert wurde, das bekanntlich in Kürze für immer seine Pforten schließt.