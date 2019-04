Harald Kaiser erlöst Rapid Ebelsbach

Harald Kaiser hat seine Zielvorgabe selbst erfüllt. Der Ebelsbacher Spielertrainer forderte vor der Partie gegen die SG Stadtlauringen einen Heimsieg, nachdem sein Rapid gegen die SG Sennfeld eine gruselige Vorstellung ablieferte. Mit einem späten Freistoßtor sorgt der 33-Jährige selbst für den 1:0-Sieg. Der FC Neubrunn verliert dagegen klar bei der SG Prappach, der Bezirksligist DJK Dampfach holte einen Zähler beim SV Riedenberg.

Kreisliga Schweinfurt

SV Rapid Ebelsbach - SG Stadtlauringen 1:0

Die Abtastphase dauerte gefühlt 45 Minuten. Denn in der ersten Hälfte neutralisierten sich die Teams komplett, sowohl Ebelsbach als auch die Gäste aus Stadtlauringen gaben jeweils nur einen Torschuss ab. Das änderte sich mit dem Seitenwechsel jedoch schlagartig. "In der zweiten Hälfte waren nur noch wir am Drücker. Wir sind ständig angerannt, aber haben den Ball einfach nicht ins Tor gebracht", sagte Rapid-Informant Nicolai Werner.

Die SG Stadtlauringen war indes abgemeldet. Das lag vor allem an der stabil stehenden Hintermannschaft der Ebelsbacher, die die gegnerischen Angreifer abkochte und kaum Chancen zuließ. Wenn etwas durchkam, war Keeper Erol Mörtl zur Stelle. Doch dass die "Rapidler", die wieder mit Oliver Wacker aufliefen, ihre liebe Mühe mit dem Toreschießen haben, ist bekannt. Bis sich der Spielertrainer Harald Kaiser für einen Freistoß am Strafraumeck der Gäste positionierte. Kaiser lief an und versenkte den Ball aus 18 Metern flach im langen Eck (85.). Der Sieg war den Hausherren sicher, in den verbleibenden Minuten konnten die Gäste nichts mehr ausrichten.

SG Prappach - FC Neubrunn 4:0

Der FC Neubrunn kassierte in Prappach eine deutliche Niederlage. Nach 25 ereignislosen Minuten prüfte Daniel Hümmer erstmals Prappachs Keeper, der den Schuss jedoch entschärfte. Konsequenter dagegen die Hausherren: Alex Derra steckte den Ball am FCN-Sechzehner auf seinen anlaufenden Bruder Jan-Michael durch, der eiskalt verwandelte (38.). Nach dem Seitenwechsel war es eine Schiedsrichterentscheidung, die den Gästen das Genick brach: Nach einer Parade von Neubrunns Torhüter Robert Nagy sprang der Ball an die Hand von Horst Derra, der Unparteiische Julian Brönner zeigte auf den Punkt - Jan-Michael Derra verwandelte zum 2:0 (51.).

Nur zwei Minuten später ärgerten sich die Gäste erneut: Nagy stand weit vor seinem Kasten, Tobias Krapf erkannte die Situation und schickte den Ball aus gut 20 Metern auf die Reise. Nagy kam zwar noch mit den Fingerspitzen ran, dennoch landete der Ball im Tor. Mit dem 4:0 durch Simon Rambacher (61.) war die Partie gelaufen, die Hausherren spielten die Partie gelassen herunter.