Härtetests für die Eltmanner gegen Herrsching und in Lissabon

Halbzeit für die Heitec Volleys des VC Eltmann in der Vorbereitung auf die Mission Klassenerhalt: Vier Wochen vor dem Knaller-Auftakt in der Volleyball-Bundesliga beim ehemaligen Champions-League-Sieger Friedrichshafen liegt der fränkische Aufsteiger voll im Plan. In einer ersten Zwischenbilanz unterstreicht Cheftrainer Marco Donat: "Ich bin total zufrieden. Es macht allen einen Megaspaß. Jeder ist für den anderen da, wenn der einmal ein Tief hat. Gerade die erfahrenen Spieler wie Irfan Hamzagic, Carlos Antony, Tomas Halanda und Roosewelt Filho bringen sich stark ein. Aber auch die Jungen brennen vor Ehrgeiz."

Nach dem persönlichen Kennenlernen werden jetzt täglich in intensiven Stunden die physischen Grundlagen bei "One more Fitness" in Bamberg gelegt. Eine echte Schinderei, die laut Donat unbedingt notwendig ist: "Die Belastungen während der Saison werden sehr hoch sein. Nach dem aktuellen Spielplan haben wir teilweise sogar drei Spiele in sechs Tagen. Außerdem wird am Zusammenspiel gefeilt, werden die Spielzüge automatisiert und die Mentalität verbessert."

Nach den Testspielen gegen die Zweitligisten SV Schwaig, Blue Volleys Gotha und Hammelburg findet der erste Härtetest am kommenden Wochenende statt. Zunächst treten die Donat-Schützlinge am Samstag beim Erstliga-Mitbewerber WWK Volleys Herrsching an. Dann stellt sich der Erstliga-Neuling am Sonntag (16 Uhr) seinen Fans in der Georg-Schäfer-Sporthalle in Eltmann gegen die Truppe vom Ammersee vor. Karten für das Match gegen Herrsching gibt es an der Abendkasse und für die Bundesligaspiele in der Bamberger Brose-Arena im Online-Ticketshop unter www.heitec-volleys.de oder telefonisch unter der Nummer 0951/9939 5588.

Donat: Wollen uns etablieren

Den Feinschliff für die Einsätze im deutschen Volleyball-Oberhaus holen sich die Heitec Volleys bei einem internationalen Turnier in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon vom 26. bis 29. September. Am Tejo treffen sie auf hochkarätige Topteams wie den portugiesischen Meister und Champions-League-Teilnehmer Benfica Lissabon, auf den zweifachen südamerikanischen Klub-Champion, sechsfachen argentinischen Meister und zweimaligen Dritten der Klub-Weltmeisterschaft, UPCN Voley San Juan, sowie auf den zehnfachen spanischen Meister und Pokalsieger Unicaja Arukasur Almeria.

"Gegen diese harten Brocken", betont Chefcoach Marco Donat, "können wir nur lernen. Wir sehen uns als Lehrlinge mit einem guten Potenzial. Gleichwohl werden wir nicht wie das Kaninchen vor der Schlange in Ehrfurcht erstarren. Wir möchten unseren Zuschauern Spitzen-Volleyball und begeisternde Spiele bieten. Jeder Punkt zählt dabei. Schließlich sind wir nicht aufgestiegen, um nach einer Saison die Liga sofort wieder zu verlassen. Unsere Absicht ist, dass wir uns mittelfristig in der Beletage des deutschen Volleyballs etablieren."