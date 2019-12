Gut Holz Zeil steht vor ungleichem Pokal-Duell beim TSV Breitengüßbach

Die Auslosung im DKBC-Pokal meint es bislang nicht sonderlich gut mit den Keglern des SKK Gut Holz Zeil. Am Samstag (13 Uhr) treten die Zeiler das dritte Mal in der Fremde an. Beim Erstligisten TSV Breitengüßbach sind die Unterfranken klarer Außenseiter.

TSV Breitengüßbach mit starker Saison

Die Gastgeber spielen aktuell eine der beste Saisons der Vereinsgeschichte und gehören zweifelsfrei zu den besten fünf Mannschaften des Landes. Nachdem die Breitengüßbacher einige Spieltage auf Rang 2 standen, fielen sie nach der jüngsten Niederlage gegen den Serienmeister Zerbst auf Platz 4 zurück. In Breitengüßbach haben sie die Ränge, die für das internationale Geschäft in der folgenden Saison berechtigen, weiter fest im Visier. Dazu beitragen soll auch ihre Heimstärke. Ein Blick auf die Zahlen, die der TSV Breitengüßbach auf die heimische Anlage in den "Frankenstuben" an den Tag legt, belegt dies deutlich.

3723, 3749, 3820, 3785, 3837 und zuletzt 3766 - so lautet die eindrucksvolle Bilanz der Mannschaft um Albert Kirizsan. Einen gewichtigen Anteil dieser Ergebnisse hat Mario Nüßlein, der bundesweit mit 683 Kegeln den besten Heimschnitt vorweisen kann und am vergangenen Wochenende mit 709 Kegeln sogar die 700er Schallmauer durchbrach.

Doch auch Christian Jelitte (655), Marco Scheuring (627), Robin Parkan (624), Christian Rennert (619) und Tobias Stark (608) knacken im Heimschnitt die 600er Marke. Komplettiert wird das Team durch Manuel Bachmeier und Zoltan Hergeth.

Zeiler Siegchance ist gering

Gut Holz Zeil hat im Pokal nach den Siegen in Kaiserslautern und im brandenburgischen Zechin das dritte Auswärtsspiel vor der Brust. Da bislang nur Rot-Weiß Zerbst in Breitengüßbach gewann, sehen die Zeiler der Aufgabe realistisch entgegen. Die Siegchancen der Gäste gehen gegen null, sollte Außergewöhnliches passieren. Diese Erfahrung musste in der 3. Runde schon ein anderer Zweitligist machen. Union Schönebeck kassierte eine 1:7-Klatsche und unterlag am Ende mit fast 400 Kegeln. Die Zeiler haben das Ziel, sich besser zu verkaufen, als es zuletzt Schönebeck gelang.

Auf einen Gut-Holz-Sieg und damit auf ein Weiterkommen ins Viertelfinale zu spekulieren, dürfte angesichts der Aufgabe selbst den kühnsten Optimisten schwerfallen.

"Drei Pokalauslosungen, drei Auswärtsspiele und nun beim heimstarken Erstligisten in Breitengüßbach. Von Losglück können wir nicht sprechen", sagt der Zeiler Holger Jahn. Dennoch müssen sich er und seine Teamkollegen der Aufgabe stellen. "Wir freuen uns, dass wir uns wieder einmal mit einem Erstligisten messen dürfen", blickt Jahn voraus. "Was dabei herauskommt, werden wir sehen. Die klare Favoritenrolle hat der TSV Breitengüßbach inne, der das Ziel Viertelfinale ausgegeben hat und daher ambitioniert ins Spiel gehen wird."