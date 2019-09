Gut Holz Zeil schlägt Topfavorit TSG Kaiserslautern

Der SKK Gut Holz Zeil hat sein erstes Heimspiel in der 2. Bundesliga Nord/Mitte gewonnen. Mit der TSG Kaiserslautern präsentierte sich eine spielstarke Mannschaft auf der Zeiler Sportkegelanlage. Die Gäste aus der Pfalz gelten nach Meinung vieler Experten in dieser Saison als Top-Kandidat auf den Titel. Erschwerend kam hinzu, dass die Zeiler ihre erste Partie beim KV Liedholsheim verloren hatten.

Gut Holz Zeil stellt seine Formation um

Aus diesem Grund schickte Gut Holz-Kapitän Olaf Pfaller im Startdrittel der Partie mit Holger Jahn und Marco Endres zwei Formstarke Spieler auf die Bahnen. Sie sahen sich Christian Klaus und Andreas Nikiel gegenüber. Um es vorwegzunehmen: Pfallers Plan sollte aufgehen. Marco Endres begann mit 158 und 152 Kegeln extrem stark und zwang damit die Gäste aus Kaiserslautern zum ersten Wechsel. Andreas Nikiel, der zu keiner Zeit richtig in Tritt kam, verließ nach zwei Sätzen (130/132) die Bahnen und wurde durch Lucas Hantke ersetzt. Doch auch in Satz 3 änderte sich nichts. Endres setzte sich mit 149:135 Kegeln durch und führte uneinholbar mit 3:0. In Satz 4 riss bei Endres etwas der Faden, so dass er diesen bei mageren 122:151 Kegeln seinem Gegenüber Hantke überlassen musste.

Gut Holz Zeil mit 2:0-Vorsprung

Noch hochklassiger verlief das Duell auf der anderen Seite zwischen dem Zeiler Jahn und dem Pfälzer Klaus. Jahn erspielte sich erstligareife 621 Kegel. Sein Gegenüber Klaus erzielte starke 593 Kegel, musste den Mannschaftspunkt allerdings Jahn überlassen. 2:0 Punkte und ein Vorsprung von 61 Kegel waren die Ausbeute des Startabschnittes.

TSG Kaiserslautern kommt zurück

In der Mittelpaarung setzte Zeil auf Marcus Werner und Patrick Löhr. Die beiden sollten gegen Sebastian Peter und Alexander Schöpe ein Duell gewinnen und den Kegelvorsprung aufrechterhalten. Löhr zeigte sich im Vergleich zur Vorwoche, als er beim Gastspiel in Liedolsheim einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte, deutlich verbesserte und legte vier konstante Durchgänge auf die Bahn. Nach 143, 139, 150 und 143 kam er damit auf 575 Kegel, was gegen Kaiserslauterns Schöpe (594 Kegel) nach 2:2-Sätzen allerdings nicht zum Punktgewinn reichte.

Bei Werner lief dagegen wenig zusammen. Nach Durchgängen von 124 und 138 Kegel machte er für Oliver Faber Platz. Dieser legte 136 und 146 Kegel nach, womit die Zeiler Kombination Werner/Faber letztlich auf 544 Kegel kam. Dies wusste Sebastian Peter (569 Kegel) zu nutzen und setzte sich mit 3:1-Sätzen durch. Die Gäste glichen damit die Partie zum 2:2 aus. Der Vorsprung der Zeiler betrug nur noch 17 Holz.

Werbung für den Kegelsport

Bastian Hopp und Olaf Pfaller hatten gegen die vermeintlich stärksten Pfälzer Florian Wagner und Pascal Kappler die schwerste Aufgabe zu bewältigen. Angetrieben von den lautstarken Zuschauern spielte sich Hopp mit 154 und 167 Kegeln in den ersten beiden Sätzen in einen Rausch. Damit legte er gegen den U-23 Nationalspieler Wagner (137/154) mit 2:0-Sätzen und 321:291 Kegeln vor. Weitaus ausgeglichener, verlief das Duell zwischen Pfaller und Kappler.

Durchbrach Kappler vergangene Woche mit genau 200 Kegeln noch eine magische Schallmauer, musste er sich auf der Zeiler Anlage mit 153 Kegeln zufrieden geben, was gegen Pfaller (152 Kegel) hauchdünn zur 1:0-Satzführung reichte. Satz 2 sicherte sich Pfaller mit 146:141 Kegeln. Die Sätze 3 (156:164) und 4 (151:155) entschied Kappler wieder für sich und besiegte Pfaller somit mit 3:1-Sätzen und 613:605 Kegeln. Das Duell Hopp gegen Wagner musste also die Entscheidung bringen. Beide Akteure nahmen sich im dritten Durchgang eine Verschnaufpause. Am Ende sollten 121 Kegel für Hopp zur uneinholbaren 3:0-Führung gegen Wagner (117 Kegel) genügen. Satz 4 (138:153) musste Hopp seinem Kontrahenten überlassen, triumphierte letztlich aber mit 3:1-Sätzen und 580:561 Kegeln.

Beide Teams entschieden damit je drei direkte Duelle für sich. Die beiden Punkte für das höhere Mannschaftsergebnis mussten damit über den Sieger urteilen. Hierbei lieferten sich die Teams ein enges Rennen, welches die Zeiler mit 3506:3478 Kegeln für sich entschieden. gö

Gut Holz Zeil -

TSG Kaiserslautern 5:3

Holger Jahn - Christian Klaus 3:1 (621:593), Marco Endres - Andreas Nikiel/Lucas Hantke 3:1 (581:548 ), Marcus Werner/Oliver Faber - Sebastian Peter 1:3 (544:569 ), Patrick Löhr - Alexander Schöpe 2:2 (575:594), Bastian Hopp - Florian Wagner 3:1 (580:561), Olaf Pfaller - Pascal Kappler 1:3 (605:613)