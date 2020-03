Gut Holz Zeil reicht solide Leistung

Zum 16. Spieltag der 2. Bundesliga Nord/Mitte empfingen die Sportkegler des 1.SKK Gut Holz Zeil das abstiegsbedrohte Team vom FSV Erlangen-Bruck. Die Zeiler hatten sich bereits am vergangenen Spieltag mit dem Sieg beim SKV Old School Kaiserslautern den Klassenerhalt gesichert und wollten gegen die Mittelfranken nun weitere zwei Punkte einfahren, um Platz 3 zu behaupten zu.

2. Bundesliga

Gut Holz Zeil - FSV Erlangen-Bruck 5:3

Wie zu Hause gewohnt, schickten die Zeiler Holger Jahn und Marco Endres im Startdrittel ins Rennen. Die beiden Zeiler sahen sich dabei Robin Straßberger und Michal Bucko gegenüber. Während Jahn in Satz 1 (148:147) noch Gegenwehr von Straßberger bekam, ließ dieser in der Folge spürbar nach und eine solide Leistung von 572 Kegeln genügte Jahn zu einem 4:0-Sieg gegen den enttäuschenden Straßberger (530). Deutlich mehr Gegenwind bekam Endres vom Tschechen Bucko zu spüren. Beide entschieden je zwei Sätze für sich, so dass das Gesamtergebnis über den Punktgewinn entschied. Dabei hatte Bucko mit 586:577 Kegeln knapp die Nase vorne.

Bastian Hopp und Patrick Löhr hatten damit ein 1:1 und einen knappen Vorsprung von 33 Kegeln im Rücken. Heiko Gumbrecht und der Tscheche Radek Dvorak drehten das Spiel nun in Richtung der Gäste. Hopp zeigte sich im Vergleich zum vergangenen Heimspiel stark verbessert und landete bei 560 Kegeln, was gegen den gewohnt starken Gumbrecht (587) nach 1:3 Sätzen allerdings nicht zum Punktgewinn genügen sollte. Löhr fand mit 154 gut ins Spiel und holte sich Satz 1 gegen Dvorak (131). In der Folge lief bei Löhr nicht mehr viel zusammen und über Sätze von 127, 140 und 136 Kegeln landete Löhr bei durchwachsenen 557 Kegeln, was Dvorak (568) letztlich nutzte und sich mit 3:1 Sätzen durchsetzte.

Die Gäste führten mit 3:1 und knappen fünf Kegeln. Für Oliver Faber und Olaf Pfaller war daher klar, dass sie beide Duelle gewinnen müssen. Faber kam glänzend aus den Startblöcken und demontierte seinen Gegner Biemüller schon nach zwei Sätzen (317:255), der im zweiten Abschnitt von Alexander Schmidt ersetzt wurde. Faber ließ in Satz 4 noch einige Kegel liegen, wodurch er ein noch höheres Ergebnis verspielte, setzte sich jedoch gegen die Kombination Biemüller/Schmidt nach 3:1 Sätzen klar mit 585:545 Kegeln durch.

Beim Zeiler Kapitän Pfaller standen nach zwei Sätzen recht magere 264 Kegel zu buche, wodurch Ilfrich mit 283 Kegel deutlich 2:0 führte und alles auf ein 4:4 herauslief. Doch in den Sätzen 3 und 4 zeigte Pfaller plötzlich was wirklich in ihm steckt und distanzierte seinen Gegner mit 157:132 und 170:133 Kegeln klar. Pfaller gewann nach 2:2 Sätzen mit 591:548 Kegeln den dritten Mannschaftspunkt für den Zeil.

Auch im Gesamtergebnis hatten die Hausherren aus Zeil bei 3442:3364 die Nase vorne, womit sie sich mit 5:3 gegen den FSV Erlangen-Bruck durchsetzten. Damit bleiben die Zeiler weiterhin auf Platz 3 der Tabelle und fahren am kommenden Samstag zum Derby zum Zweitplatzierten TSV Großbardorf.

Ergebnisse: Holger Jahn - Robin Straßberger 572:530, Marco Endres - Michal Bucko 2:2 577:586, Bastian Hopp - Heiko Gumbrecht 1:3 560:587, Patrick Löhr - Radek Dvorak 1:3 557:568, Oliver Faber - Lukas Biemüller/Alexander Schmidt 585:545, Olaf Pfaller - Michael Ilfrich 591:548, Gesamt 5:3 (3442:3364)