Gut Holz Zeil ist der erfolgreichste Klub bei den Meisterschaften im Kreis Ost

Im Oberaurach-Zentrum in Trossenfurt sowie auf der Kegelanlage des SKK Haßfurt waren 57 Kegler am Start. Die Zeiler waren mit 14 Teilnehmern vertreten, gefolgt von der DJK Kirchaich mit zwölf. Vom Kegelvereinen Haßberge-Steigerwald waren außerdem Alle Neun Sand, Gut Holz Kleinsteinach, SKC Obertheres, TV Ebern, TSV Burgpreppach und Gut Holz Neubrunn am Start.

Der KV Schweinfurt schickte aus sechs verschiedenen Kegelclubs Teilnehmer. Am besten war Wolfgang Sturm (Dreieck Schweinfurt), der bei den Männern mit 1162 Holz auf der Anlage in Haßfurt das Topergebnis erzielte. Wenn nicht anders beschrieben, sind die aufgeführten Sportler für die Bezirksmeisterschaften qualifiziert.

Männer

Die ersten Acht sind für die Bezirksmeisterschaft qualifiziert:

1.Wolfgang Sturm (Dreieck Schweinfurt) 1162, 2. Oliver Faber (Gut Holz Zeil) 1111, 3. Bastian Hopp (Gut Holz Zeil) 1100, 4. Philipp Voit (SKC Obertheres) 1087, 5. Daniel Eberlein (ESV Schweinfurt) 1081, 6. Johannes Reiter (SE Röthlein) 1072, 7. Jürgen Landeck (DT Grafenrheinfeld) 1055, 8. Patrick Löhr (Gut Holz Zeil) 1040, 9. Florian Jelitto (Dreieck Schweinfurt) 1036, 10. Steffen Montag (DJK Kirchaich) 1024, 11. Frank Klehr (TV Ebern) 1014, 12. Thomas Heyer (Gut Holz Zeil) 965.

Frauen

Die ersten Sechs sind für die Bezirksmeisterschaft qualifiziert: 1. Sarah Stumph (SG Dittelbrunn) 1037, 2. Tina Stäblein (DJK Kirchaich) 1027, 3. Tanja Böllner (DJK Kirchaich) 1013, 4. Sabine Schmidt (Gut Holz Zeil) 974, 5. Katja Gerisch (DJK Kirchaich) 967, 6. Tamara Bräuter (DJK Kirchaich) 962, 7. Melanie Jelitto (Dreieck Schweinfurt) 959, 8. Roddas Bekaris (DJK Kirchaich) 864, 9. Silke Müller (DJK Kirchaich) 526 verletzt.

Senioren A

Die ersten Sechs sind für die Bezirksmeisterschaft qualifiziert: 1. Olaf Pfaller (Gut Holz Zeil) 1158, 2. Georg Schropp (Gut Holz Zeil) 1076, 3. Klaus Schweinfest (TSV Burgpreppach) 1046, 4. Dieter Jäger (Gut Holz Zeil) 1035, 5. Wolfgang Kreutzer (SG Dittelbrunn) 1031, 6. Rainer Vierneusel (GH Neubrunn) 1026, 7. Wolfgang Vogt (SKC Obertheres) 991, 8. Rainer Mai (FT Schonungen) 981, 9. Roland Schäfer (SG Dittelbrunn) 975, 10. Stephan Blümm (SG Dittelbrunn) 928.

Senioren B

1. Robert Neundörfer (Alle Neun Sand) 1064, 2. Karl-Heinz Nenninger (ESV Schweinfurt) 3. 3. Harry Rittel (Gut Holz Zeil) 975, 4. Wolfgang Saffer (FT Schonungen) 927.

Senioren C

Die ersten Zwei sind für die Bezirksmeisterschaft qualifiziert: 1. Horst Stühler (SE Röthlein) 1053, 2. Herbert Faber (Gut Holz Kleinsteinach) 869, 3. Alfred Schörner (TV Ebern) 856, 4. Jürgen Alm (FT Schonungen) 831, 5. Jakob Schmitt (Gut Holz Zeil) 641 verletzt.

Senioren A

1. Birgit Müller (Gut Holz Zeil) 990, 2. Gabriele Wirth (DJK Kirchaich) 931.

Seniorinnen B

1. Inge Willacker (ESV Schweinfurt) 803.

Junioren

1. Pascal Österling (Gut Holz Zeil) 1079, 2. Lucas Willacker (ESV Schweinfurt) 1041, 3. Johannes Bertram (DJK Kirchaich) 1014, 4. Noah Schnaus (Gut Holz Kleinsteinach) 1007,5. Fabian Lohr (Gut Holz Zeil) 998, Florian Achtziger (DJK Kirchaich) 933.

Juniorinnen

1. Emily Braun (DT Grafenrheinfeld) 1042, 2. Vivien Gerisch (DJK Kirchaich) 1028, 3. Sarah Hörmann (Alle Neun Sand) 999, 4. Miriam Salberg (Gut Holz Zeil) 966, 5. Nadine Limpert (SG Dittelbrunn) 945, 6. Anna Größ (DJK Kirchaich) 885.