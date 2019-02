Genesungswunsch aus der Kabine - OP erfolgreich verlaufen

Wadenbein gebrochen, Bänder im Sprunggelenk gerissen, Syndesmoseband beschädigt: Sven Wieczorek vom Fußball-Bayernligisten FC Sand hat es arg erwischt.

Im Testspiel gegen den Bezirksligisten SV/DJK Oberschwarzach verletzte sich der 26-jährige Offensivspieler schwer, musste mit dem Krankenwagen direkt ins Hospital abtransportiert werden. Nach einem Tackling fiel sein Gegenspieler mit dem gesamten Gewicht auf Wieczoreks Bein.

"Er lässt den Kopf nicht hängen"

Am Dienstag kam der Neu-Sander, der schon für den VfL Frohnlach, Jahn Forchheim und den FC Eintracht Bamberg am Ball war, in Scheßlitz unter das Messer - erfolgreich, wie der Sportliche Leiter des FC Sand, Erich Barfuß, bestätigt: "Sven ist am Dienstag operiert worden, die OP ist gut verlaufen. Was mich freut: Er lässt den Kopf nicht hängen und blickt schon wieder nach vorne. Das ist wichtig für den Heilungsprozess."

Unterstützung bekommt Wieczorek derweil von seinen Mannschaftskameraden: Genesungswünsche nach dem Training direkt ins Krankenzimmer. Die kann er gebrauchen, ein halbes Jahr wird er wohl mindestens ausfallen. "Abgesehen von seiner persönlichen Situation ist es natürlich auch für uns ein bitterer Ausfall. Sven ist ein brutal wichtiger Spieler für uns. In den letzten vier, fünf Spielen war er einfach überragend", sagt Barfuß. Einen Ersatz für den Offensivspieler zu holen, ist unmöglich: Das Transferfenster ist geschlossen. Den Ausfall des Linksaußen, den Trainer Dieter Schlereth zuletzt auch erfolgreich als Sechser einsetzte, muss die Mannschaft kompensieren.

Drei Säulen verlängern Verträge

Gute Neuigkeiten gibt es bei der Kaderplanung. Mit André Karman, Sebastian Wagner und Johannes Bechmann haben sich drei zentrale Figuren der Mannschaft dazu entschieden, auch künftig für den FC Sand aufzulaufen. Karmann, bereits 2010 aus der Schweinfurt U19 zum FC Sand gewechselt, bildet laut Barfuß zusammen mit Bechmann "die beste Innenverteidigung der Liga". Der 26-jährige Karmann führt die Mannschaft als Kapitän an und hat mit Bechmann einen regionalligaerfahrenen Abwehrspieler an seiner Seite. Mit Wagner, der 2016 vom VfL Frohnlach nach Sand kam, bleibt der Mittelfeldstratege dem Team erhalten. "Basti überzeugt durch seine Spielintelligenz, seine Übersicht und seine Freistöße", sagt Barfuß.