Gary House verlässt Heitec Volleys sofort

Gary House steht den Eltmanner Heitec Volleys ab sofort nicht mehr zur Verfügung. Der zeitlich befristet Vertrag des US-Amerikaners ist ausgelaufen. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung bekannt. House befindet sich bereits wieder in seiner Heimat Las Vegas. Er steht den Heitec Volleys im kommenden Heimspiel am Samstag, 2. März, gegen das RoteRudel Fellbach nicht mehr für Eltmann im Kader.

"Wir danken Gary House, der bereits seit Anfang August vergangenen Jahres bei uns mittrainierte und seit Anfang November für uns spielberechtigt war, für sein großes Engagement sowie seinen Einsatz", lässt sich Manager Rolf Werner in der Mitteilung zitieren. "Wir wünschen ihm für seine weitere Zukunft alles Gute."

Donat appeliert an Nachwuchs

Auch Eltmanns Cheftrainer Marco Donat macht deutlich, wie wichtig Gary House für die Heitec Volleys war: "Die Zusammenarbeit mit Gary hat sehr viel Spaß gemacht. Durch ihn wurden wir noch stärker und unberechenbarer. Er ist ein echtes Powerhouse, war eine wichtige Allzweckwaffe und passte gut zu unserer Mannschaft."

Wer die Lücke füllen soll, ist für den Trainer der Zweitliga-Volleyballer klar. Der bestehende Kader soll das Fehlen kompensieren. "In die Bresche springen müssen jetzt unsere jungen Spieler, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten hervorragend entwickelt haben", sagte Donat.