Fußball im Kreis Schweinfurt: Punkteteilung bei Regenschlacht

Der SV Hofheim kam in der Kreisliga Schweinfurt in Prappach nicht über ein Remis hinaus, die SG Eltmann unterlag bei Aufsteiger TSV Aidhausen.

Kreisliga Schweinfurt 2

TSV Aidhausen - SG Eltmann 6:3

Vor lediglich 50 Zuschauern lieferten sich die Teams ein Duell mit zahlreichen Höhepunkten. Nach 15 Minuten sorgte Tobias Burger für die TSV-Führung per Strafstoß: Eltmanns Torhüter foulte den durchgestarteten Kevin Bulheller im Strafraum. Wenig später schwächten sich die Gäste erneut: Sebastian Dappert sah Rot (19.). Leon Winheim nutzt die Überzahl der Hausherren aus und erhöhte auf 2:0 (21.), die SGE schlug jedoch per Doppelpack zurück: Timo Gebhardt sorgte binnen 60 Sekunden für den Ausgleich (24., 25.). Acht Minuten später wurde es noch kurioser, als Dominik Preissner das 3:2 für die dezimierten Gäste besorgte und somit den Spielverlauf völlig auf den Kopf stellte. Und sie hätten noch eins draufpacken können: Doch Aidhausens Keeper Julius Lang war zur Stelle und parierte einen SGE-Strafstoß zur Ecke.

Nach dieser verrückten ersten Hälfte ging es ähnlich turbulent weiter: In der 49. Minute verschoss Aidhausens Tobias Burger ebenfalls einen Elfmeter. Nach 50 Minuten machte sich die zahlenmäßige Überlegenheit der Hausherren jedoch bemerkbar. Maxi Schirmer traf per Kopf zum 3:3 (51.), Jonas Pflüger sorgte mit einem Traumtor aus etwa 25 Metern für die Führung der Gastgeber (53.). Zehn Minuten später zeigte der Unparteiische erneut auf den Punkt: Marcel Stühler trat an und versenkte den Ball zum 5:3 für Aidhausen. Den Schlusspunkt in dieser wilden Partie setzte Fabian Burger, der nach Vorlage von Tobias Burger für den 6:3-Endstand sorgte (85.).

SG Prappach - SV Hofheim 2:2

Obwohl die Gäste aus Hofheim besser ins Spiel fanden, mussten sie sich nach 90 Minuten mit einem Punkt zufrieden geben. Daniel Beyer (16.) und Daniel Hau (22.) brachten Hofheim schnell in Führung, Prappachs Jan Derra sorgte in der 34. Minute für den Anschlusstreffer. Nach dem Seitenwechsel war es sein älterer Bruder Alexander Derra, der zum 2:2-Ausgleich traf. Ein weiteres Mal durfte keines der beiden Teams jubeln, in der Nachspielzeit sah Prappachs Simon Rambacher noch die Gelb-rote Karte - das hatte freilich keinen Einfluss mehr auf den Ausgang der Partie.

Kreisklasse Schweinfurt 3

TSV Knetzgau II - VfR Hermannsberg 2:3

Das war enger als gedacht: Zwar siegte der VfR Hermannsberg erwartungsgemäß bei der Knetzgauer Reserve, deutlich war das Ergebnis jedoch nicht. David Frank (39.) und Mirco Schmitt (40.) sorgten in der ersten Hälfte für eine komfortable 2:0-Halbzeitführung, doch David Selig brachte die Hausherren nach dem Seitenwechsel wieder ins Spiel (64.). Alexander Frank stellte den alten Abstand für den VfR wenig später wieder her (76.), der erneute Anschlusstreffer der Knetzgauer kam jedoch zu spät: Matthias Mergenthaler verkürzte per Strafstoß auf 2:3 (89.).

SG Dampfach - TV Haßfurt 2:1

Die Heimelf war von Beginn an überlegen, tat sich aber gegen die tief stehende Gästeabwehr schwer. So bedurfte es für den Führungstreffer in der 28. Minute durch Franco Pasquet einen Foulelfmeter. Kurz vor der Pause hatte Tim Wagner Pech, als sein Schuss aus 20 Metern ans Lattenkreuz klatschte. In der 66. Minute erhöhte Tim Wagner per Freistoß aus 22 Metern auf 2:0. Danach bemühten sich die Gäste und wurden durch den Treffer von Andre Pölz belohnt (78.). Spfr. Unterhohenried - SpVgg Untersteinbach 4:3

"Wir waren meiner Meinung nach die bessere Mannschaft", sagte Untersteinbachs Trainer Kari Reyr Jonsson-Beck. In der Tat hatte seine Truppe den klaren Favorit Unterhohenried an den Rande einer Niederlage gedrängt, doch die Tore der Untersteinbacher Kevin Marschall (er traf doppelt) und Marco Behringer genügten nicht. "Die Unterhohenrieder waren eiskalt und hatten auch noch Glück bei zwei Toren", sagte Jonsson-Beck. "Einen Punkt hätten wir mindestens verdient. Aber so brutal ist Fußball halt." Die "Höreder" marschieren durch diesen Sieg weiter an der Spitze. FC Sand III - SC Trossenfurt 2:2

Trossenfurt startete besser und ging durch Bastian Hopp (27.) und Mike Hubert (36.) in Führung. Nach der Pause kamen die Sander aber besser ins Spiel und machten es durch den Treffer von Lukas Hager wieder spannend (46.). In der Schlussphase sorgte Uwe Heurung für den späten Ausgleich (82.). TSV Westheim - SV Fatschenbrunn 0:3

Im Winkelbergstadion hatte der SV Fatschenbrunn das Sagen. Julius Neundörfer traf nach 39 Minuten zur Gästeführung, nach dem Seitenwechsel legte er das 2:0 nach (64.). Während von den Westheimern in der Offensive wenig zu sehen war, packte Simon Hümmer den dritten Treffer der Gäste oben drauf und sorgte für den klaren Sieg (79.).

Kreisklasse Schweinfurt 4

SG Forst/Hausen - TSV Burgpreppach 0:3

Burgpreppach lieferte eine gute Leistung ab und sicherte sich diesen Auswärtssieg verdient. Die Abwehr um Spielertrainer Aumüller ließ kaum etwas zu, im Spiel nach vorne erspielten sich die Füchse gute Möglichkeiten. Die Tore besorgten Simon Schirmer (19.), Jakob Zehnter (70.) und Luis Kühm (84.).red/di/hd