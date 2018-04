Fussball am Freitag: TSV Westheim will über dem Strich bleiben

Noch sind Unterschleichach und die dritte Sander Mannschaft Tabellennachbarn in der Fußball-Kreisklasse Schweinfurt 3. Der RSV hat jedoch einige Spiele weniger absolviert als die Konkurrenz und darf deshalb noch nach oben schielen. Westheim steht beim SV Fatschenbrunn unter Zugzwang, Traustadt empfängt den Tabellenführer. Die Dampfacher Reserve trifft auf den SC Geusfeld. In der Kreisklasse Coburg 1 ist Schlusslicht Unterpreppach II beim Favoriten Oberlauter zu Gast, in der Kreisklasse 3 Itzgrund hat der SV Hafenpreppach ein Abstiegsduell vor der Brust - ähnlich wie die SG Eyrichshof/Ebern II, die unbedingt punkten muss. Die Unterpreppacher "Erste" will den Anschluss an die vorderen Ränge halten. Alle Partien beginnen um 18.15 Uhr.



Kreisklasse Schweinfurt 3

RSV Unterschleichach -

FC Sand III

Bei drei beziehungsweise vier Partien weniger als die Konkurrenz kann der RSV Unterschleichach noch völlig zurecht mit dem Relegationsplatz liebäugeln. Die Mannschaft um Torjäger Mario Knop strebt deshalb im Heimspiel gegen den FC Sand III ganz klar einen weiteren Sieg an. Gegen die in der Rückrunde schlechteste Mannschaft sollte das Vorhaben keine großen

Probleme bereiten.



SV Fatschenbrunn -

TSV Westheim

Der SV Fatschenbrunn könnte den nach einem Zwischenhoch zuletzt wieder schwächelnden TSV Westheim mit einem Sieg in arge Abstiegsnöte bringen. Das Selbstvertrauen der Gäste dürfte nach zwei Niederlagen in Folge gegen den SV Neuschleichach ganz schön am Boden sein, was die Heimelf ausnutzen möchte.



SG Traustadt/Donnersdorf -

DJK Oberschwappach

Auf dem Weg zum Meistertitel möchte sich die DJK Oberschwappach auch von der SG Traustadt/Donnersdorf nicht aufhalten lassen und peilt den achten Auswärtssieg der Saison an. Den Hausherren, die in der Rückrunde erst einen "Dreier" eingefahren haben, gelang zuletzt gegen den VfR Hermannsberg-Breitbrunn immerhin ein Achtungsremis. Auch deshalb ist der Spitzenreiter, der sich gegen Abstiegskandidat SG TSV Wülflingen/FC Haßfurt II zuletzt sehr abmühte, gewarnt.



DJK Dampfach II -

SC Geusfeld

Der Kampf um den Klassenerhalt geht für die DJK Dampfach II in die nächste Runde. Nur ein Sieg gegen den SC Geusfeld würde die Chancen diesbezüglich verbessern. Die auswärts in dieser Spielzeit immerhin schon vier Mal erfolgreichen Steigerwälder wollen dagegen Zählbares mit nach Hause nehmen, um selbst mit dem leidigen Thema "Abstieg" schnellstmöglich nichts mehr zu tun zu haben. Nach einem 2:1-Erfolg zuletzt beim SV Fatschenbrunn ist das Selbstbewusstsein jedenfalls groß. rn



Kreisklasse Coburg 1

TSV Oberlauter -

Spfr. Unterpreppach II

Die Unterpreppacher Reserve steht weiterhin mit nur einem Sieg und einer negativen Tordifferenz von 91 am Tabellenende. Mit dem Gastspiel beim TSV Oberlauter wartet auf die Sportfreunde erneut eine schwere Aufgabe: Die Hausherren stehen im oberen Tabellendrittel und sind aktuell nur zwei Punkte vom Relegationsplatz nach oben entfernt.



Kreisklasse 3 Itzgrund

FC Anadoluspor Coburg -

SV Hafenpreppach

In Coburg steigt ein Sechs-Punkte-Spiel: Vier Zähler trennen die beiden Kontrahenten, die Gastgeber stehen auf dem Relegationsplatz nach unten, Hafenpreppach auf dem Tabellenrang darüber. Kann der SVH die Partie für sich entscheiden, ist ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt getan.



Spfr. Unterpreppach -

SV Bosporus Coburg II

Die Vorzeichen vor diesem Duell sind klar: Die Unterpreppacher haben ganz klar die vorderen Ränge im Visier und wollen sich in diesem Heimspiel keine Blöße geben. Der SV Bosporus Coburg II ziert mit nur zwei Siegen und einem Remis das Tabellenende.



SG Eyrichshof/Ebern II -

DJK/TSV Rödental

Die Elf der SG Eyrichshof/Ebern II wird gespannt schauen, was die Hafenpreppacher in Coburg machen - die SGE steht zwei Punkte vor dem SVH. Mit Rödental ist ein Verein aus dem Tabellenmittelfeld zu Gast. Bei 32 Punkten sollte für die DJK in beide Richtungen nicht mehr viel passieren. flx