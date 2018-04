Fußball am Freitag: Fatschenbrunn watscht TSV ab

Klare Siege feierte der SV Fatschenbrunn und die DJK Oberschwappach in der Fußball-Kreisklasse Schweinfurt 3. Auch der RSV Unterschleichach und die Reserve der DJK Dampfach gewannen ihre Partien. In der Kreisklasse 3 Itzgrund schafften die Sportfreunde Unterpreppach einen Kantersieg, während Hafenpreppach in Coburg verlor. Die SG Eyrichshof/Ebern II kassierte zu Hause eine knappe 2:3-Niederlage gegen Rödental.



Kreisklasse Schweinfurt 3

RSV Unterschleichach -

FC Sand III 2:0

Nichts zu melden hatte die dritte Mannschaft des FC Sand beim Auswärtsspiel in Unterschleichach. Zitzmann brachte den RSV noch vor dem Pausenpfiff in Führung (38.), Müller machte mit seinem Treffer in der 75. Minute alles klar. Mit diesem Sieg, und weil Unterschleichach noch einige Nachholspiele zu bestreiten hat, ist der Kurs klar definiert: Es geht in Richtung Relegationsplatz.



SV Fatschenbrunn -

TSV Westheim 8:0

Das war deutlich: In der zweiten Hälfte bricht der abstiegsbedrohte TSV Westheim beim Gastspiel in Fatschenbrunn vor 100 Zuschauern ein und kassiert Gegentor um Gegentor. Stapf sorgte in der 16. Minute für die Führung der "Fatschis", bis zum Pausenpfiff passierte auf der Anzeigetafel allerdings nichts mehr. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Angreifer Hümmer auf 2:0 (46.), Grubert steuerte den dritten Treffer bei (57.). Mit seinem zweiten Tor schraubte Hümmer den Spielstand auf 4:0 (67.), Nastoll sorgte für den fünften (75.). In der Schlussphase kam es noch einmal dick für die Rößler-Elf: Adrian Neundörfer (87.) und Julius Neundörfer (88., 90.) machten das Westheimer Debakel perfekt.

SG Traustadt/Donnersdorf -

DJK Oberschwappach 2:10

Das war noch deutlicher: Spitzenreiter Oberschwappach demonstriert seine Stärke und schießt die SG aus deren Falkenberg-Arena in Donnersdorf. Körlin (2.) und Klug (5.) stellten die Weichen für den DJK-Sieg früh, Schierling (20.), Peter (24.) und Klug (30., 40.) machten das halbe Dutzend voll. Traustadts Willner steuerte dazu ein Eigentor bei (26.).

Durst per Strafstoß (52.) und Merkel (60.) machten nach der Pause da weiter, wo die DJK zur Halbzeitpause aufgehört hatte. Zwei Treffer von Mauer für die Hausherren änderten am Spielausgang nichts (65., 72.), May sorgte in der 90. Minute für den Oberschwappacher Schlusspunkt.



DJK Dampfach II -

SC Geusfeld 5:1

Das Duell der Tabellennachbarn verlief deutlicher als im Vorfeld erwartet. In der ersten Hälfte begegneten sich die Teams im Dampfacher Salistadion auf Augenhöhe, Arnold brachte die Hausherren in der 33. Minute in Führung. Ein Doppelschlag von Yeniay und Neubauer schockte die Gäste dann sichtlich (53., 55.). Fazliu ließ wenig später den vierten Treffer folgen (60.), sieben Minuten später legte derselbe Spieler noch einen Treffer oben drauf. Körber markierte den Ehrentreffer (86.). flx





Kreisklasse 1 Coburg

TSV Oberlauter -

Spfr. Unterpreppach II 7:0

Der Tabellenletzte musste die erwartet deutliche Niederlage einstecken. Die Mannschaft zeigte trotz der Abfuhr eine kämpferische Leistung. Man verteidigte von Beginn an vielbeinig, konnte jedoch dem starken Druck der Hausherren nicht standhalten, während nach vorne außer Halbchancen nichts zusammenlief.



Kreisklasse 3 Itzgrund

FC Anadoluspor Coburg -

SV Hafenpreppach 4:1

Es war eine enttäuschende Vorstellung der Hafenpreppacher, die einfach nicht zu ihrem Spiel fanden. Bereits nach 20 Minuten lagen sie mit 0:2 im Hintertreffen. Nach gut einer Stunde Spielzeit verkürzte Steinert zwar, doch damit hatten die Gäste bereits ihr Pulver verschossen. In der 66. und 70. Minute sorgte ein Doppelschlag der Hausherren für das 4:1 - ein Ergebnis, das dem Spielverlauf gerecht wird.



SG Eyrichshof/Ebern II -

DJK/TSV Rödental 2:3

Diese Niederlage war unnötig: Die SGE erwischte zwar eine schwache Anfangsphase und lag nach etwa einer Viertelstunde mit 0:2 zurück, doch nach dem Anschlusstreffer durch Krug (29.) übernahmen sie mehr und mehr das Kommando. In der 71. Minute fiel der längst fällige Ausgleich durch Abusch. Als man dem entscheidenden Treffer nahe war, gelang den Gästen zehn Minuten vor dem Abpfiff der Siegtreffer.



Spfr. Unterpreppach -

SV Bosporus Coburg II 10:1

Das Ergebnis sagt bereits alles über den Spielverlauf aus. Die Gäste standen von Beginn an auf verlorenem Posten und hatten nicht den Hauch einer Chance, zumal die Sportfreunde vom Anpfiff weg viel Druck nach vorn entwickelten. Gerechnet an der Fülle an Möglichkeiten war der Tabellenletzte mit dem Ergebnis noch gut bedient. di

Tore: 1:0 Mölter (1.), 2:0 Körner (28.), 3:0 Weiß (32.), 4:0 Lutsch (41.), 5:0 Mölter (55.), 6:0 Weiß (57.), 7:0 Grubelnig (65.), 8:0 Weiß (74.), 9:0 Mölter (75.), 9:1 Celik (78.), 10:1 Weiß (88.)