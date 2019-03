Fünf Verlängerungen beim FC Sand und ein Derby

Gute Nachrichten für den FC Sand (14.): Wie der Verein jetzt verkündete, verlängern weitere fünf Spieler ihre Verträge. Kevin Steinmann, Danny Schlereth, Markus Geier, Stefan Klemm und Dominik Rippstein laufen auch in der nächsten Saison für die "Korbmacher" auf. Das sorgt für prima Laune vor dem Derby in der Fußball-Bayernliga Nord an diesem Samstag (14 Uhr) gegen die DJK Don Bosco Bamberg (8.). FC Sand - DJK Don Bosco Bamberg

"Mit diesen Spielern, die der FC Sand für ein weiteres Jahr an den Verein binden konnte, nimmt die Zukunftsplanung immer konkretere Formen an, und man ist zuversichtlich, auch im Jubiläumsjahr eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen zu können", ist der Pressemitteilung der Sander zu entnehmen. Somit geht die Elf von Trainer Dieter Schlereth gestärkt in die zehn regulär noch anstehenden Partien in der Bayernliga. Der FC Sand feiert 2020 sein 100-jähriges Bestehen.

Der Sechser Kevin Steinmann kam vor drei Jahren nach Sand und hat sich seitdem eine Stammposition erarbeitet. Er verlängerte sein Engagement sogar um zwei weitere Jahre. Der Trossenfurter ist nicht nur auf dem Platz eine wichtige Personalie: Nach eigenen Angaben gehört er zu den Stimmungskanonen der Schlereth-Elf. Mit Dominik Rippstein wird ein Sander Eigengewächs auch in der kommenden Spielzeit seine Fußballschuhe für den FC Sand schnüren. Der Mittelfeldspieler spielte mit Ausnahme von zwei Serien beim FC Augsfeld stets für die Sander.

Dieter Schlereths jüngerer Sohn und absoluter Leistungsträger auf der linken Außenverteidigerposition, Danny Schlereth, verlängerte ebenso wie die beiden Torhüter Markus Geier und Stefan Klemm. Obwohl sich die beiden Keeper prächtig verstehen, wird sich Klemm mit seiner Reservistenrolle sicherlich nicht zufriedengeben und spätestens zur nächsten Saison Geiers Stammplatz in Angriff nehmen.

"Jedes Spiel für uns ein Endspiel"

Personell scheinen die "Korbmacher" für die Saison 2019/20 gut gewappnet zu sein, doch für den Moment gilt es weiter den Fokus auf die Mission Klassenerhalt zu richten. Am Samstag empfängt die Schlereth-Elf die DJK Don Bosco Bamberg zum Derby im Seestadion. Die Oberfranken gehen als klare Favoriten ins Match, immerhin befindet sich das Team von Marion Bail auf dem achten Tabellenrang und kann auf einen 13-Punkte-Abstand zu den Sandern verweisen. Die Formkurve zeigte zuletzt jedoch leicht nach unten.

In den letzten Partien gegen Großbardorf (0:1) und in Ansbach (0:0) sprang lediglich ein Punkt heraus. Nichtsdestotrotz wartet eine schwere Aufgabe auf die Sander. Der Bamberger Torjäger Johannes Rosiwal (elf Tore) wird die volle Aufmerksamkeit der Verteidigung um Kapitän André Karmann fordern.

Neben den Langzeitverletzten Andre Schmitt (Achillessehnenentzündung), Sven Wieczorek (Wadenbruch) und Julian Klauer (Schambein) fällt Spielmacher Sebastian Wagner wegen eines USA-Aufenthalts aus. Der Sportliche Leiter Erich Barfuß betont den Ernst der Lage: "Unsere Situation ist so, dass jedes Spiel für uns ein Endspiel ist und so werden wir auch diese Partie angehen, um auch etwas mitzunehmen." Während die Partie gegen Großbardorf wetterbedingt verschoben wurde, gewann der direkte Konkurrent Abtswind mit 2:1 gegen den ATSV Erlangen.

Somit stehen die "Korbmacher" unter Zugzwang. FC Sand: Geier, Klemm - Bechmann, Karmann, Flachsenberger, D. Schlereth, Witchen, Rippstein, Reith, Steinmann, Schlereth T., D. Schmitt, Gonnert, Moser, Röder, Markof, Rugovaj