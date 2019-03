Fünf Minuten Blackout

Die Spieler des FC Sand spielten die wohl besten 38 Minuten dieser Bayernligasaison und schossen zwei beeindruckende Tore. Danach schenkte die Schlereth-Elf in aberwitzigen fünf Minuten die Führung her und geriet durch einen Sturmlauf der SpVgg Ansbach mit 3:2 in Rückstand. Trotz vieler Großchancen mussten sich die Sander nur eine Woche nach der bitteren 3:4-Niederlage in Forchheim mit 2:4 geschlagen geben.

FC Sand - SpVgg Ansbach 2:4

Zwei Gesichter, zwei Welten: Als die Sander in der 18. Minute zum 2:0 trafen, machte sich ein Mix aus Zufriedenheit und Erleichterung im Gesicht von Sands Cheftrainer Dieter Schlereth breit. Nur 25 Minuten später konnte er kaum fassen, was da gerade auf dem Spielfeld passiert war. Innerhalb von fünf Minuten gaben seine Schützlinge eine 2:0-Führung her. Wie war das möglich? "Ich kann mir das auch nicht wirklich erklären", sagte Schlereth nach dem Match ratlos. "Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit klar dominiert und bis zur 38. Minute kaum Chancen zugelassen. Es darf einfach nicht sein, dass wir innerhalb von fünf Minuten drei Treffer kassieren."

Dabei begann die so wichtige Partie gegen den Tabellenelften aus Ansbach vielversprechend. Druckvoll und mit hoher Geschwindigkeit gingen die Hausherren ans Werk, die Schlereth-Elf setzte alles daran, das erste Tor zu erzielen. Shaban Rugovaj zog aus halbrechter Position im Sechszehner ab und traf zum 1:0 der Sander (10.).

Wagner bereitet das 2:0 vor

Dieser Treffer verlieh den Gastgebern zusätzliche Stabilität und Sicherheit, prompt erhöhten die Schützlinge von Dieter Schlereth auf 2:0: Sebastian Wagner schickte durch einen genialen Steilpass Thorsten Schlereth auf die Reise, der präzise die Kugel an den Elfmeterpunkte legte. Dort ließ sich Adrian Reith die Gelegenheit nicht nehmen und vollendete eiskalt - ein wunderschöner Spielzug (18.).

Als wäre dieser doppelte Nackenschlag für die Ansbacher nicht genug, musste Keeper Sebastian Heid bereits in der 27. Minute ausgewechselt werden. Für ihn kam Tobias Petschler aufs Feld. Für Diskussionen am Spielfeldrand sorgte ein Foul an Johannes Bechmann im Strafraum - die Pfeife des Unparteiischen Beinhofer blieb stumm.

Aufgeben kam für die Mittelfranken nicht in Frage: Einen Freistoß aus gut 25 Metern hämmerte Mario Götzendörfer zum 1:2-Anschlusstreffer in den Winkel (38.). Ein guter Schuss, aber Sands Torhüter Markus Geier machte keine gute Figur. "Ein solcher Freistoß ist unheimlich ärgerlich. Dadurch, dass wir danach zu passiv agierten, haben wir den Gegner wieder aufgebaut", sagte Schlereth.

Was dann kam, wird wohl noch lange in Erinnerung bleiben: Sven Landshuter schickte Patrick Kroiß steil, der erzielte den Ausgleichstreffer (41.). Tom Abadjiew legte nach und brachte die Gäste kurz vor der Pause mit 3:2 in Führung. Leere Gesichter der Männer in den schwarzen Trikots. So grausam kann Fußball sein.

Sander Chancen ohne Ende

Daraufhin folgten mehrere "Hundertprozentige": Egal, ob Shaban Rugovaj (Latte, 45., 47.) oder Adrian Reith (65.) - für ein Sander Comeback gab es genügend Möglichkeiten. "Es ist brutal schwer, sich aus so einer Situation wieder zu befreien. Nach der Halbzeit hatten wir sehr gute Möglichkeiten, die wir leider liegengelassen haben. Wenn du hinten drinsteckst, steht das Glück oft nicht auf deiner Seite", sagte Schlereth.

Die fehlende Kaltschnäuzigkeit wurde bestraft: Patrick Kroiß traf erneut zum 4:2 der Ansbacher, wieder in den Winkel (50.). Trotz des vierten Gegentreffers versuchten es die Sander immer wieder - vergeblich. Gefühlt schossen die Ansbacher viermal auf das Tor und markierten vier Tore. "Es ist wirklich sehr schade, dass wir uns für unseren Einsatz nicht belohnt haben. Auf diese Spiele kommt es eigentlich an." Dieter Schlereth konnte seine Enttäuschung nicht verbergen.

FC Sand: Geier - Witchen (52. Röder), Bechmann, Karmann, Schlereth D, Schlereth T., Schmidt D. (52. Gonnert), Rippstein, Reith, Steinmann, Rugovaj / SpVgg Ansbach: Heid (27. Petschler) - Belzner, Hasselmeier, Kroiß (65. Hammeter), Stolz (59. Stärzenhofecker), Meyer, Schüler, Silaklang, Abadjiew, Landshuter, Götzendörfer / SR: Beinhofer / Zuschauer: 180 / Tore: 1:0 Rugovaj (10.), 2:0 Reith (18.), 2:1 Götzendörfer (38.), 2:2 Kroiß (41.), 2:3 Abadjiew (43.), 2:4 Kroiß (50.)