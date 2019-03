FSV Krum zittert sich zur Sensation

Big Points für den FSV Krum in der Fußball-Bezirksliga: Im Auswärtsspiel beim Tabellendritten TSV Forst sichert sich die Truppe von Trainer Manfred Fehlbaum drei wichtige Punkte - machte es gegen Ende der Partie aber unnötig spannend.

TSV Forst - FSV Krum 3:4

Rund 150 Zuschauer sahen auf dem Forster Sportgelände, wie der Außenseiter aus den Niederungen der Tabelle den Hausherren den Schneid nach rund einer halben Stunde abkaufte. Binnen sechs Minuten ließ der FSV Krum den klaren Favoriten alt aussehen: Jonas Vogel ebnete den Weg mit seinem ersten Saisontor in der 28. Minute, wenig später folgte ein Doppelschlag: Felix Hart stellte auf 2:0 (33.), Dustin Fösel ließ eine Minute später den dritten Treffer der "Krümler" folgen. Einen kleinen Dämpfer gab es jedoch noch vor dem Pausenpfiff, als Tim Westerhausen den TSV Forst auf die Anzeigetafel brachte (45.).

In der zweiten Hälfte begannen die Gäste besser. Folgerichtig stellte Felix Hart mit seinem zweiten Treffer auf 4:1 (57.). Im Anschluss wackelte der FSV jedoch mehr und mehr, in der Schlussphase wurde es richtig eng: Tobias Barth erzielte das 2:4 (84.), in der Nachspielzeit traf Marcel Hartmann zum 3:4. Für mehr reichte es nicht mehr. Durch diesen Sieg schließt Krum in der Tabelle auf, zum Relegationsplatz fehlen nun nur noch zwei Punkte.