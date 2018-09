FSV Krum geht auswärts leer aus

Kein erfolgreicher Spieltag für die Teams aus dem Kreis in der Fußball-Bezirksliga Unterfranken: Der FSV Krum hat beim TSV Münnerstadt klar das Nachsehen, die DJK Dampfach muss weiter auf den ersten Heimsieg in dieser Saison warten - holt aber immerhin einen Zähler gegen den FC Bad Kissingen. TSV Münnerstadt - FSV Krum 3:0

Nach einer ganz schwachen Leistung müssen die FSVler erneut ohne Punkte aus der Fremde nach Hause fahren. "Das war eine absolut verdiente Niederlage. Münnerstadt hatte geschätzt die doppelte Laufleistung im Vergleich zu meiner Mannschaft", ließ FSV-Coach Tobias Burger seiner Enttäuschung nach dem Spiel freien Lauf. "Die wollten den Sieg einfach um 100 Prozent mehr als wir. Unabhängig von der Roten Karte war das eine Leistung, mit der wir wahrscheinlich auch zu elft verloren hätten", so Burger weiter.

Auch die Tore fielen für die Krumer mit kurz vor und kurz nach der Pause äußerst unglücklichen Zeitpunkten. "Es fehlen ungefähr zehn Prozent und ich muss als Trainer schauen, dass ich durch Maßnahmen und durch die Ansprache diese zehn Prozent wieder heraushole", richtet Burger den Blick nach vorne. TSV Münnerstadt: Balling - Halupczok, Müller, Bott, Weber, Kröckel (90. Schmidtke), Markart, Schmittzeh, Fleischmann (61. Schmitt), Markert (83. Back), Katzenberger / FSV Krum: Gräf - Fösel (46. Weiß), Schütz, Degen, Hart (46. Vogel), F. Schmitt, Durst, J. Schmitt, Stößlein, Pasquot, Rippstein / SR: Parzefall / Zuschauer: 120 / Tore: 1:0 Fleischmann (43.), 2:0 Katzenberger (55.), 3:0 Back (87.) / Gelb-Rot: Dustin Fösel (90., Krum) / Rot: Jonas Schmitt (27., Krum).

DJK Dampfach - FC 06 Bad Kissingen 1:1

Wieder ein 1:1-Unentschieden für die DJK Dampfach, die weiter auf den ersten Heimsieg in dieser Saison wartet. "In der ersten Halbzeit waren wir überlegen und hatten auch Möglichkeiten, in Führung zu gehen", bilanzierte DJK-Coach Steffen Rögele. In Führung gingen aber die Gäste, die Patrick Winter noch vor der Pause ausgleichen konnte.

In der zweiten Halbzeit standen die Kissinger tief mit Fünferkette und ließen wenig zu. "Sowohl sie als auch wir hatten kurz vor Schluss noch große Gelegenheiten zur Führung. Wir waren aktiver und überlegen, haben uns aber ein wenig selbst im Weg gestanden", war das Unentschieden ein gerechtes Ergebnis für Rögele. DJK Dampfach: Herold - Wirsching, Reich, Tudor, Riedlmeier, Mützel, Winter, Hatcher, Geßendorfer, Jilke, Hau / FC Bad Kissingen: Rottenberger - Müller, Schmitt, Bäßler, Greubel, Laus, Gergely, Götz, Zhyvka, Puscas, Hüfner / SR: Winkler / Tore: 0:1 Schmitt (30.), 1:1 Winter (47.).