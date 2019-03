Freitag und Flutlicht: FC Sand fährt in die Oberpfalz

Eine Reise in die Oberpfalz und eine spannende Partie unter Flutlicht steht dem Bayernligisten FC Sand (14./24) bevor. Zwar ist der SV Seligenporten (6./41) der klare Favorit, dennoch haben die Sander bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass sie Topteams ärgern können - der Würzburger FV kann ein Lied davon singen. Gelingt den Korbmachern gegen Seligenporten die nächste Überraschung? Anstoß ist heute um 18.30 Uhr.

SV Seligenporten - FC Sand

FCS-Trainer Dieter Schlereth muss heute auf Rechtsaußen Christopher Gonnert verzichten. Der 22-Jährige sorgte am vergangenen Samstag gegen Don Bosco Bamberg für Diskussionsstoff. In der 87. Minute foulte er einen gegnerischen Spieler von der Seite. Schiedsrichter Lothar Ostheimer stellte ihn daraufhin vom Platz. Schlereth war von der Entscheidung alles andere als begeistert - er war nicht der einzige, der eine Gelbe Karte dem Platzverweis vorgezogen hätte.

Immerhin brachten die Korbmacher in Unterzahl das Ergebnis über die Zeit, die Teams trennten sich 0:0. Da die Null stand und ein Punkt heraussprang, konnte sich Dieter Schlereth mit dem Resultat gut anfreunden.

Besonders interessant war der Einsatz von Stefan Klemm zwischen den Pfosten. Bisher stand in der Liga überwiegend Markus Geier im Tor, Klemm kam zuvor auf gerade einmal zwei Einsätze. "Ich wollte Stefan einfach mal eine Chance geben", sagte Schlereth. Da Klemm seinen Kasten sauber hielt und eine gute Figur machte, empfahl er sich für weitere Einsätze. Ob Schlereth zu solch einem späten Zeitpunkt der Saison allerdings noch einmal seinen Stammtorhüter wechselt, darf bezweifelt werden. Klemms große Chance wartet in der kommenden Spielzeit.

Die Revanche steht noch aus

Gegen Seligenporten zu punkten wird nicht einfach. Die Oberpfälzer stehen auf Platz 6 und gewannen drei ihrer vergangenen fünf Partien. Zuletzt entschied die Elf von Hendrik Baumgart das Derby gegen die DJK Ammerthal mit 2:1 für sich - das gibt ordentlich Selbstvertrauen.

Der Absteiger aus der Regionalliga Bayern wird allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit den direkten Wiederaufstieg verpassen, Gebenbach und Aubstadt sind längst enteilt. Nichtsdestotrotz gibt die Baumgart-Elf weiterhin Vollgas. Das Hinspiel im September gewann der SV im Seestadion mit 2:0.

Abgesehen von Christopher Gonnert fallen die Langzeitverletzten André Schmitt (Achillessehnenentzündung), Sven Wieczorek (Wadenbeinbruch) und Julian Klauer (Schambein) weiter aus. Sands Nummer 10 Sebastian Wagner befindet sich noch auf einer USA-Reise.

Doch Sportleiter Erich Barfuß glaubt an das Team: "In Seligenporten erwartet uns ein sehr schweres Spiel und alles, was wir da holen sollten, wäre ein Zusatzpunkt, der vorher nicht einzuplanen war. Seligenporten ist in allen Mannschaftsteilen ein qualitativ hochwertig besetzte Mannschaft, die in der Vorrunde das stärkste Team war. Wir werden natürlich wieder alles hineinwerfen, was wir zu bieten haben, und dann sehen wir, was dabei herauskommt. In Seligenporten was zu holen wäre ein Traum. Aber zu träumen ist ja erlaubt."

FC Sand: Geier, Klemm - Bechmann, Karmann, Flachsenberger, D. Schlereth, Witchen, Rippstein, Reith, Steinmann, Schlereth T., D. Schmitt, Moser, Röder, Markof, Rugovaj #