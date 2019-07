FC Sand reicht Führung bei der DJK Gebenbach nicht zum Sieg

Zur Halbzeit hat es für den FC Sand noch gut ausgesehen: Da führte die Mannschaft von Trainer Dieter Schlereth in der Bayernliga Nord noch mit 2:1 bei der DJK Gebenbach. Nach Schlusspfiff mussten die "Korbmacher" die Punkte aber den Gastgebern überlassen. Mit einer 2:4-Niederlage traten die Sander die Rückreise aus der Oberpfalz an. Zusätzlicher Wermutstropfen ist die Rote Karte von Mert Topuz, der damit mindestens im nächsten Spiel am Samstag gegen den ASV Cham nicht zur Verfügung stehen wird.

Die Partie begann denkbar schlecht aus Sander Sicht: Bereits in der zweiten Minute brachte Fabio Pirner den letztjährigen Vizemeister der Bayernliga Nord durch einen abgefälschten Schuss mit 1:0 in Führung. Die Gäste zeigten sich davon allerdings wenig beeindruckt und fanden nach anfänglicher Nachlässigkeit nun mehr und mehr in die Partie. Gebenbach hatte zwar mehr vom Spiel, doch die DJK lud die Schlereth-Elf immer wieder durch individuelle Fehler ein - so auch in der 34. Minute: Gebenbach leistete sich einen Fehlpass im Spielaufbau, den Shaban Rugovaj eiskalt ausnutzte und zum 1:1 ausglich. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte sich Faruk Malokus Elf selbst um die starke Anfangsphase. Sebastian Wagner sorgte für den Treffer zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung der "Korbmacher".

Rote Karte hilft Gebenbach

Nach der Pause beschränkte sich Sand allerdings weitgehend auf die Defensive, Gebenbach hingegen erhöhte den Druck. Nach einer Flanke von Nico Becker belohnte Dominik Haller den hohen Aufwand der Hausherren und köpfte zum 2:2-Ausgleich ein (62.). Sand schwächte sich wenige Minuten später selbst: Nach einem harten Foul wurde der erst eingewechselte Mert Topuz mit der Roten Karte vom Platz gestellt. Die Überzahl spielte Gebenbach in die Karten, trotzdem gelang es der DJK nicht, einen Weg durch die kompakt stehende Defensive von Sand zu finden. Die Wende brachte erst die Einwechslung von Benjamin Epifani in der Schlussphase, bei der Maloku ein goldenes Händchen bewies. Als Joker stach der Angreifer in der 88. Minute zu und drehte das Spiel mit seinem Treffer zum 3:2. In der Nachspielzeit legte Epifani sogar noch nach und stellte mit seinem zweiten Tor den 4:2-Endstand her. red

Statistik zum Spiel

DJK Gebenbach: Nitzbon - Ceesay, Biermeier, Becker (90.+2 Klahn), Haller, Gorgiev, Kohler, Seifert (76. Epifani), Pirner (90.+1 Fischer), Böhm, Lindner.

FC Sand: Klemm - Steinmann, Karmann, Witchen, Schmitt, Thomann, Rippstein (63. Topuz), Wagner, T. Schlereth, Rugovaj, Markof.

SR: Alexander Meier (SV Waldperlach). - Tore: 1:0 Pirner (2.), 1:1 Rugovaj (34.), 1:2 Wagner (45.), 2:2 Haller (62.), 3:2, 4:2 Epifani (88., 90.+2). - Zuschauer: 450. - Rote Karte: -/Topuz (71.).