FC Sand geht mit Wieczorek in die Vorbereitung

Dieter Schlereth ist nicht begeistert. Der neue Sander Chefcoach hat nur wenig Zeit, seine Mannschaft zu formen. Die Sander müssen jede Trainingseinheit und jeden Test nutzen, um das Saisonziel zu erreichen. Und das kann nur lauten: Klassenerhalt.



Aufgrund der angespannten Personallage zeigt sich Dieter Schlereth wenig optimistisch: "Die Vorbereitung verläuft natürlich schwierig. Einige Spieler haben wegen der Relegation ihren Urlaub nach hinten verschoben und fehlen somit beim Training und auch bei den Testspielen". Nichtsdestotrotz zeigte sich der Haßfurter mit der Leistung seiner Mannschaft beim Frankencup am vergangenen Sonntag in Euerbach zufrieden. Das Spiel gegen den Ligakonkurrenten TSV Aubstadt entschieden die Aubstädter erst im Elfmeterschießen für sich. Am Ende sprang Platz vier für die Schlereth-Elf heraus. "Wenn man bedenkt, dass wir zu dem Turnier nach Euerbach mit nur elf Feldspielern angereist sind und mit einer komplett neu formierten Abwehr spielten, fand ich die Leistung vor allem in der Defensive gegen den TSV Aubstadt als ausgesprochen ordentlich", sagte Schlereth.



Bechmann auf Stand-By

Er weiß um die große Herausforderung, die der Mannschaft in dieser Saison bevorsteht. Stammkräfte wie Spielertrainer Stefan Nöthling, Simon Mai und Manuel Müller verließen den Verein, Florian Gundelsheimer wird eine Spielzeit pausieren. Joe Bechmann bleibt dagegen ein Sander - mit Einschränkungen. Der Innenverteidiger nimmt sich wegen seines Hausbaus eine Auszeit. "Er wird aber mittrainieren und im Stand-by-Modus sein. Er wird einspringen, falls wir ihn brauchen", sagte Sportvorstand Erich Barfuß.



Der Verzicht auf solche Spieler reißt eine riesige Lücke in das Sander Personalgefüge. Neben Zugängen, wie Markus Geier (Torwart, VfR Kirchlauter), Max Witchen (Defensive, FSV Krum) und Philipp Markof (Sturm, TV Königsberg) setzt der FC Sand auf Eigengewächse: Linus Krug, Julian Klauer und Fabian Röder haben bereits für die erste Mannschaft gespielt und sind keine echten Neuzugänge. Kevin Moser und Simon Flachsenberger ergänzen das defensive Mittelfeld - Flachsenberger ist auch als Verteidiger einsetzbar.



Wieczorek ist zurück

Mit Sven Wieczorek kehrt ein alter Bekannter ins Seestadion zurück. Von 2013 bis 2016 lief der 25-Jährige in der Landes- und Bayernliga für den FC Sand auf. Vom VfL Frohnlach kommend wird Wieczorek das offensive Mittelfeld des Schlereth-Teams verstärken und ist der erste hochkarätige Neuzugang. Der Trainer ist vollends vom Linksfuß überzeugt: "Sven passst charakterlich und spielerisch sehr gut in unser Team."



TG Höchberg - FC Sand

Ob sich die Neuzugänge im ersten Test im Verbands-Pokal gegen den TV Höchberg in Position bringen können? Die schwierige Personallage bietet einigen Talenten die Chance, sich am Samstag um 17 Uhr zu beweisen. Der Gastgeber aus dem Landkreis Würzburg erreichte Platz 5 in der abgelaufenen Saison der Landesliga Nordwest und stellt einen ernsthaften, aber schlagbaren Gegner dar.



Höchberg zeigte sich in der bisherigen Vorbereitung in Torlaune: Ein 4:2-Erfolg gegen Kreisligisten FV Gemünden/Seifriedsburg und ein 8:0-Kantersieg gegen den Bezirksligisten FVGG Bayern Kitzingen stehen auf der Habenseite des nächsten Sander Gegners. Die Partie genießt jedoch einen geringen Stellenwert beim Cheftrainer: "Auch beim Toto-Pokalspiel am Samstag wird sich die personelle Situation kaum bessern. Ich werde das Spiel nicht überbewerten." fs/flx

FC Sand: Geier, Schneider - Karmann, Schlereth, Klauer, Wagner, Markof, Gonnert, Röder, Flachsenberger, Steinmann, Rippstein