FC Sand findet keine Lösungen

Nach vier Partien ohne Niederlage musste der FC Sand in der Fußball-Bayernliga gegen den FSV Erlangen-Bruck eine bittere Pleite gegen einen direkten Konkurrenten hinnehmen. Die Korbmacher investierten viel, am Ende freute sich aber der Gegner nach einer hartumkämpften und hitzigen Partie. Durch den 1:0-Sieg sind die Mittelfranken in der Tabelle an der Elf von Trainer Dieter Schlereth vorbeigezogen. FC Sand - FSV Erlangen-Bruck 0:1 Als Oliver Seybold den Ball von rechts in die Mitte auf Thomas Roas legte, nutzte der Linksaußen eiskalt seine Chance und netzte aus kurzer Distanz zum 1:0 ein (52.). Dies war der Höhepunkt einer ansonsten mäßigen Partie.

Dabei begann das Match so vielversprechend: Tempo und Intensität bestimmten das Geschehen in der Anfangsphase. Jeder Zweikampf wurde beinhart geführt, die körperlich robusten Erlanger machten den Hausherren ordentlich zu schaffen. Die Sander hielten dagegen und nahmen das Duell an.

Vom FC war spielerisch aber wenig zu sehen. Schüsse aus der Distanz durch Shaban Rugovaj (26.) oder Sebastian Wagner (27.) machten deutlich, dass die Korbmacher den Zugriff aufs Spiel bis dato noch nicht wirklich gefunden hatten.

Mit der Zeit wurden die Gastgeber allerdings besser und versuchten mit präzisen Flanken in den Strafraum, die Torgefahr zu erhöhen - es fand sich jedoch kein geeigneter Abnehmer. Hayri Özdemir wollte den Sander beinahe einen Gefallen tun und köpfte den Ball knapp am eigenen Tor vorbei (40.).

Die Chancen kamen eher per Zufall als nach zielgerichteten Angriffen zustande, hundertprozentige Torchancen waren auf beiden Seite Mangelware. Trainer Schlereth hätte gerne ein Tor seines Teams gesehen: "Auf unserem Kunstrasenplatz sind die Räume eng, beide Teams standen unheimlich gut. Für uns wäre es wichtig gewesen, in Führung zu gehen. Das haben wir leider verpasst."

Danny Schlereth, auf der eher ungewohnten Innenverteidigerposition, ließ für einen Moment seine Klasse aufblitzen, als er zu zwei Großchancen per Fernschuss und Kopf (56.) kam. Darauf folgte viel Leerlauf, beide Teams mühten sich in den Zweikämpfen ab. Der ein oder andere Spieler zeigte einen gewissen Hang zur Theatralik, was auf den Unmut der Zuschauer traf. Heftige Wortauseinandersetzungen und Buh-Rufe schmälerten das Niveau des Spiels. "Dass das kein schönes Spiel wird, war vorher klar. Im Abstiegskampf ist es immer schwierig, der Kunstrasenplatz tat sein Übriges. Der Schiri hätte die Unruhe früher rausnehmen müssen", sagte Dominik Rippstein. Der FC lief nichtsdestotrotz immer wieder an, der Wille war vorhanden, die spielerische Qualität blieb jedoch auf der Strecke.

Es dauerte bis zur 82.Minute, ehe die Zuschauer wieder eine ernstzunehmende Torchance beobachten konnten: Brandon Lala legte auf Seybold ab, der einen strammen Schuss auf den Kasten von Markus Geier abfeuerte. Zum Ende hin warfen die Korbmacher alles nach vorn: Rippstein probierte sein Glück aus 18 Metern (86.), doch ein Erlanger Bein war dazwischen.

Schließlich keimten die Hoffnungen bei Christopher Gonnerts Kopfball für Millisekunden nochmals auf, allerdings vergeblich (90.). "Das war ein absolutes Kampfspiel. Wir hätten gern ein Happy End zur Winterpause gehabt, ein Punkt wäre schön gewesen - zumindest hätten wir uns das meiner Meinung nach verdient gehabt", so ein enttäuschter FC-Coach.

FC Sand: Geier - Gonnert, Flachenberger (Moser 82.), Karmann, Schlereth D, Schlereth T., Rippstein, Reith (Witchen 71.), Steinmann, Wagner, Rugovaj / FSV Erlangen-Bruck: Beck - Roas (Fromholzer 82.), Lala, Bauernschmitt, Hinrichs, Vidal Camejo (Wilke 88.), Selmani (Skach 90. +3), Seybold, Djonbalic, Lunz, Özdemir / Tor: 0:1 Roas (52.) / Schiedsrichter: Potemkin (Friesen)