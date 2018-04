FC Sand erwartet Tabellenführer Aschaffenburg

Nach dem Trainerwechsel beim FC Sand gilt es für den neuen Chef Matthias Bayer, das große Saisonziel Klassenerhalt in der Fußball-Bayernliga Nord doch noch zu erreichen. Mit dem ersten Dreier seit zwölf Spielen gegen Forchheim setzte der Haßfurter ein erstes Ausrufezeichen. Doch reicht solch eine Leistung aus, um die Klasse zu halten? Mit Aschaffenburg reist der momentane Tabellenführer nach Sand. Anstoß ist heute um 16 Uhr.



FC Sand -

SV Viktoria Aschaffenburg

Die Chancen auf den Klassenerhalt stehen nach wie vor schlecht. Der FC Sand liegt mit 26 Punkten auf Platz 14, der bessere Tabellenvierzehnte aus Bayernliga Nord und Süd hält sicher die Klasse. Der FC Ismaning kann nach 30 Spielen 36 Punkte vorweisen, womit der FC Sand im Moment den Kürzeren ziehen würde. "Es wird extrem schwer. Wir müssten vier der fünf folgenden Spiele gewinnen, dann könnte es für den sicheren Klassenerhalt reichen. Besonders gegen unsere direkten Konkurrenten Don Bosco Bamberg und Schweinfurt 05 müssen wir punkten. Selbstvertrauen wird in einer möglichen Relegation das Wichtigste sein", analysiert Matthias Bayer die Lage.



Wichtiger Auswärtssieg

Vergangenen Samstag war es dann endlich so weit: Nach zwölf sieglosen Partien in Folge beendete das Team des neuen Chefcoachs Bayer seine Pechsträhne und strich den ersten Dreier der Rückrunde ein. Erst am Donnerstag hatte er zum ersten Mal mit den Spielern gesprochen und schon am Samstag lief die Offensivabteilung der Sander auf Hochtouren. "Ich habe versucht, der Mannschaft Mut zuzusprechen und die einzelnen Spieler zu motivieren. Irgendwie hat´s geklappt. Ein bisschen Glück gehört auch immer dazu", sagte Bayer nach dem 4:2-Sieg gegen Forchheim.

Die Gäste aus Sand spielten engagiert und zielstrebig nach vorne und zeigten endlich, was sie können. Jeweils zwei Tore aus dem Spiel heraus und nach Standardsituationen zeigten, dass die Korbmacher an ihrer großen Schwäche, der schlechten Chancenverwertung, mit Erfolg gearbeitet haben.



"Müssen cleverer spielen"

Die Rote Karte für Johannes Bechmann kurz vor Schluss schmälerte die Freude über den Erfolg allerdings. Der Abwehrspieler sah nach einem Foul in der Schlussphase die Rote Karte. "Joe übertreibt es oft und sollte sich selbst besser unter Kontrolle haben. Generell muss die ganze Mannschaft in solchen Momenten cleverer spielen", mahnte der Sander Cheftrainer.

Besonders gegen den Spitzenreiter der Bayernliga Nord wird höchste Konzentration nötig sein. Der SV Viktoria Aschaffenburg hat fünf Dreier in Folge vorzuweisen und ist seit 13 Spielen unbesiegt.

Mit sieben Punkten Vorsprung auf den Zweiten haben die Aschaffenburger die Meisterschaft und damit den direkten Aufstieg fest im Blick. Matthias Bayer blickt dem Match ohne Furcht entgegen: "Gegen Eltersdorf haben wir bereits gezeigt, dass wir auch gegen große Gegner punkten können. In so einer Partie kannst du nur gewinnen."

FC Sand: Mai, Schneider - Gundelsheimer, Gonnert, Nöthling, D. Schlereth, D. Schmitt, Wagner, Steinmann, Karmann, Reith, Müller, A. Schmitt, T. Schlereth, Röder, Mc Cullough / Gesperrt: Bechmann