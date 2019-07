FC Sand: Der Überlebenskampf steht bevor

Das große Jubiläum gibt es im nächsten Jahr. Dann wird der FC Sand 100 Jahre alt. Doch schon jetzt haben die "Korbmacher" Vorzeigbares geleistet: fünf Jahre Bayernliga am Stück.

Nach dem Aufstieg 2015 war die Euphorie groß: Mit Platz 7 und 9 sprang zweimal ein einstelliger Tabellenplatz heraus. In den vergangenen zwei Spielzeiten war es knapper, die Sander mussten jeweils in die Relegation. Der Klassenerhalt stand auf der Kippe. Doch in vier beziehungsweise zwei Relegationsspielen retteten sie sich in überzeugender Weise.

Weiterhin das Sagen an der Seitenlinie hat Dieter Schlereth. Der 57-Jährige geht in seine zweite Saison als Cheftrainer in Sand. Im Interview blickt er auf die anstehende Saison voraus.

Wenn Sie die vergangene Saison samt Relegation noch einmal Revue passieren lassen, was haben Sie im Hinblick auf die kommende Spielzeit gelernt?

Dieter Schlereth: Schwierige Frage. Die vergangene Saison ist schwer zu toppen. Für viele Experten waren wir der erste Absteiger. Was die Mannschaft das ganze Jahr über geleistet hat inklusive Relegation war super. Doch es wird nicht einfacher.

Das große Ziel ist der Klassenerhalt. Wie schätzen Sie die Chancen ein?

Es wird für uns auch heuer wieder ein Überlebenskampf, der bis zum letzten Spieltag dauert. Am besten wäre es, wenn uns der Klassenerhalt diesmal ohne Relegation gelingt.

Die Zeit der Vorbereitung neigt sich dem Ende entgegen. Wie fällt das Fazit der vergangenen Wochen aus?

Ich habe sowohl Licht als auch Schatten gesehen. Die Ergebnisse in den Testspielen waren nicht schlecht. Es waren aber auch unterklassige Gegner. Davon dürfen wir uns nicht blenden lassen.

Sie mussten zwölf neue Spieler, darunter fünf A-Jugendliche, integrieren. Wie gut hat sich die Mannschaft schon zusammengefunden?

Das Ganze ist ein Prozess, der nicht in zwei bis drei Wochen beendet ist. Das dauert wesentlich länger. Die Mannschaft vom letzten Jahr hat einen Bonus und einen kleinen Vorsprung. Wir haben viele Spieler aus unteren Klassen dazubekommen. Für sie ist es nicht einfach und sie müssen ihre Position finden. Doch alle Neuen haben Talent. Es reicht aber nicht, zu wechseln, um sagen zu können: 'Ich bin Bayernligaspieler'. Sie müssen die richtige Einstellung haben, ihre Leistung bringen und sich im Training anbieten. Das beste Beispiel ist Philipp Markof. Er ist letztes Jahr belächelt worden, als er aus der Kreisliga zu uns kam. Am Ende machte er 16 Spiele. Es liegt eben an den Spielern. Wenn es aber zu Beginn noch nicht reicht, fallen sie in der Bezirksliga weich.

Mit Adrian Reith und Dominik Schmitt haben zwei Stammspieler den Verein verlassen. Wie schwer wiegt deren Abgang?

Das wird schwer zu kompensieren. Beide haben viel Qualität. Adrian hat über die Außen immer viel Druck gemacht und Dominik hat im Mittelfeld die Fäden gezogen. Besonders in der Endphase der letzten Saison hat man gesehen, wie wichtig sie für uns waren. Darüber hinaus sind beide vom Charakter her super Typen.

Die zweite Mannschaft hat über die Relegation den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Welche Bedeutung hat das für das Bayernliga-Team?

Der Aufstieg ist für den gesamten Verein immens wichtig. Unser Budget ist nicht mit anderen Vereinen in der Liga zu vergleichen. Daher sind wir darauf angewiesen, unsere jungen Spieler an die Bayernliga heranzuführen, und in der Bezirksliga ist das Niveau höher als in der Kreisliga. Hinzu kommt noch die dritte Mannschaft in der Kreisklasse. Wenn man sieht, wie schwer Dorfvereine es haben und immer öfter Spielgemeinschaften eingehen, sind wir in Sand gut aufgestellt.

Pünktlich zum Weinfest beginnt nächsten Freitag die Saison gegen den TSV Großbardorf. Was muss passieren, dass es für den FC Sand ein perfekter Start in die Punktspielrunde wird?

Das ist ganz einfach: Ein Sieg muss her (lacht). Nein, im Ernst: Wir sind der klare Außenseiter. Großbardorf war vergangene Saison eine Spitzenmannschaft und hatte beinahe doppelt so viele Punkte wie wir. Wenn wir etwas Zählbares holen, wäre das ein guter Start.