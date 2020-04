FC Sand: Auch Wagner und Neundörfer bleiben

Die Verantwortlichen des Fußball-Bayernligisten FC Sand planen weiter für die kommende Saison. Neben Sebastian Wagner hält auch Stürmer Julius Neundörfer den Korbmachern die Treue.

Mit Wagner verlängert ein weiterer Stammspieler seinen Vertrag bei den Unterfranken. Bereits unterschrieben haben Johannes Bechmann (spielender Co-Trainer), André Karmann, Kevin Steinmann, Markus Geier sowie Christopher Gonnert.

Der 31-jährige Wagner ist seit 2016 eine feste Größe bei den Korbmachern. Der gebürtige Strullendorfer geht damit in seine fünfte Saison in Sand. Der offensive Mittelfeldspieler lief seit seinem Wechsel vom VfL Frohnlach 96 Mal für den FCS in der Bayernliga auf und erzielte dabei 26 Treffer.

Der neue Trainer Matthias Strätz unterstreicht die Wichtigkeit dieser Personalie: "Für uns war es eminent wichtig, mit Basti zu verlängern. Er ist neben seiner spielerischen Qualität auch torgefährlich, was unserem Spiel gut tut. Zudem ist er ein Standardspezialist, was uns weitere Optionen gibt."

Neundörfer mit guter Torbilanz

Auch Stürmer Julius Neundörfer hat seine Zusage für die nächste Saison gegeben. Der Stürmer kam vergangenen Sommer vom Kreisklassisten SV Fatschenbrunn mit der Empfehlung von 37 Toren in einer Spielzeit. Und auch in der Bezirksliga-Mannschaft der Korbmacher hat der 24-Jährige seine Torjäger-Qualitäten bereits unter Beweis gestellt.

Trotz zahlreicher Verletzungen kommt Neundörfer auf zwölf Treffer bei lediglich elf Einsätzen.

"Wir freuen uns, dass er den Weg weiter mit uns geht. Ohne Zweifel hat er etwas, das nicht alle von sich behaupten können - einen Torriecher. Er muss weiter an seinem Körper arbeiten und sich an das höhere Niveau gewöhnen, dann ist er auf jeden Fall eine Belebung für unser Offensivspiel", sagt Strätz.red