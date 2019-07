Faustballweltmeister Fabian Sagstetter verstärkt Heitec Volleys

Der 28-Jährige hat eine Reihe von Erfolgen vorzuweisen: Zweifacher World Games-Gewinner sowie zweifacher Welt- und Europameister, dreimaliger U21-Europameister sowie U18-Welt- und Europameister. Außerdem wurde er zwei Mal mit dem Silbernen Lorbeerblatt geehrt, der höchsten Auszeichnung für deutsche Sportler.

Lesen Sie auch: Heitec Volleys verpflichten Roosewelt Filho

Die Erfolge feierte Sagstetter als Faustballer. Er spielt für den TV Schweinfurt-Oberndorf. Vor mehreren Jahren wagte er auch einen Abstecher zum Volleyball und spielte für den VC Eltmann in der Regionalliga. Heitec-Manager Rolf Werner erinnerte sich an Sagstetters erfolgreiches Gastspiel und überzeugte ihn von einem Comeback in Eltmann.

Ähnliche Fähigkeiten gefragt

Volleyball und Faustball weisen viele Gemeinsamkeiten auf. Beim Faustball darf der Ball aber lediglich mit einem Arm gespielt werden. Zwischen den maximal drei Berührungen pro Mannschaft, die aus fünf Spielern besteht, darf der Ball jeweils einmal aufspringen. Im Gegensatz zum Volleyball ist auch das Berühren des Balles mit der Handfläche oder irgendeinem anderen Körperteil als dem Arm ein Fehler.

Wie beim Faustball kommt es auch beim Volleyball auf die selben Fähigkeiten wie Ballgefühl, Reaktionsschnelligkeit, und Athletik an. "Fabian Sagstetter verfügt über diese Qualitäten", ist Werner überzeugt. "Er ist der ideale Libero für uns." Der 75-fache Nationalspieler kann ein Spiel hervorragend lesen, blitzschnell Spielsituationen erfassen und Bälle hervorragend annehmen, sagt Werner. Auch Heitec-Trainer Marco Donat ist von seinem Neuzugang begeistert: "Fabian Sagstetter ist ein Glücksfall für uns. Er kommt aus der Region und identifiziert sich hundertprozentig mit uns. Er ist das fehlende Puzzlestück, das wir noch gesucht haben."

Slowakischer Ex-Nationalspieler unterschreibt in Eltmann

Der 28-Jährige schreibt zurzeit seine Masterarbeit in Wirtschaftspädagogik und Sport. "Ich kann mich quasi als Vollprofi auf die Herausforderung konzentrieren", sagt Sagstetter. Er geht selbstbewusst an die Aufgabe heran und traut sich den Schritt in die Volleyball-Bundesliga zu: "Ich sehe darin eine neue Chance, mich auf höchstem Niveau sportlich zu beweisen." Den Aufstieg der Volleys sieht Sagstetter als spannendes Projekt. "Ich bin überzeugt, dass dieses Team das Potenzial zu mehr als den Klassenerhalt hat", sagt er. An Ehrgeiz mangelt es dem 28-Jährigen nicht.

Faustball-WM im August

Vor dem Start in der 1. Bundesliga Anfang Oktober beim VfB Friedrichshafen will Sagstetter im August bei der Faustball-Weltmeisterschaft in der Schweiz seine Titelsammlung erweitern: "Wir sind amtierender Weltmeister und wollen erneut auf dem Podest ganz oben stehen."red