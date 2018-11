Falken fliegen in den Süden

Vier Jahre ist es her, dass die Haßfurter Hawks (1./24) beim TSV Trostberg und in Inzell schon einmal zwei Auswärtsspiele innerhalb von 26 Stunden bestreiten mussten. Nun ist es wieder soweit: Am Samstag, 17 Uhr, sind erneut die Chiefs des TSV (11./2) die ersten Gastgeber beim Auswärtsdoppel. Tags darauf geht es dagegen diesmal etwa 65 Kilometer weiter zu den "Aibdogs" des EHC Bad Aibling (8./12). TSV Trostberg - ESC Haßfurt Damals war der Übernachtungstrip nach Oberbayern nicht erfolgreich - es setzte zwei Niederlagen. Während die Haßfurter in Inzell mit 5:2 verloren, kamen sie auch in Trostberg mit 7:5 unter die Räder. Das soll sich ändern, wenn es nach Trainer Martin Reichert geht. Nach zuletzt zwei Auswärtspleiten möchte er "unbedingt mit zwei Siegen im Gepäck am Sonntagabend wieder heimfahren".

Dass seine Hawks angesichts der Tabellenkonstellation und vor allem den Ergebnissen aus den Hinspielen - sowohl gegen Trostberg (7:5) als auch gegen Bad Aibling (9:1) gab es Erfolge - zwei Mal als Favorit ins Rennen gehen, ist ihm bewusst.

Doch er warnt eindringlich vor den vermeintlichen Außenseitern: "Bad Aibling hat bereits vier Mal gewonnen und auch Schlusslicht Trostberg hat zuletzt ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt", sagt der Sylbacher und verweist auf den ersten Saisonsieg der Chiefs am vergangenen Sonntag gegen den ESV Waldkirchen.

Trostberg aktuell ohne Trainer

Zwar kam der knappe 7:6-Erfolg gegen den Geheimfavoriten erst im Penaltyschießen zustande, doch war es eine erste spürbare Reaktion der Mannschaft, die nach der Derbyniederlage in Bad Aibling plötzlich ohne Trainer dastand. Das Brüder-Duo Sergej und Alex Piskunov schmissen hin. Dass deren Nachfolger Michael Buchner den Job offiziell erst nächste Woche antritt, macht die Aufgabe keinesfalls leichter. "Wir haben schon im Hinspiel gesehen, das Trostberg sehr willig, unbequem und aggressiv zu Werke geht. Selbst wenn auf dem Papier der Tabellenletzte gegen den Spitzenreiter spielt, heißt das noch lange nichts", sagt Reichert. "Damals haben wir zu Hause auch sehr deutlich mit 9:1 gewonnen und uns auswärts dann die Blöße gegeben." EHC Bad Aibling - ESC Haßfurt

Ebenso hoch hängen die Trauben beim EHC Bad Aibling, selbst wenn die Mannschaft von Trainer Heinz Zerres von seinen bisherigen sechs Heimspielen erst zwei gewonnen hat und mit Minus 12 die zweitschlechteste Tordifferenz vor heimischen Fans aufweist.

"Die stehen mit dem Rücken zur Wand", sagt der Haßfurter Trainer. Ihm ist bewusst, dass für die Oberbayern, die nach den Hawks die weiteren Topmannschaften aus Amberg, Pfaffenhofen und Freising begrüßen, die Wochen der Wahrheit beginnen: Gelingt der Einzug in die Verzahnungsrunde noch?

"Während wir am Samstag schon im Einsatz sind, können sie Kraft tanken", betont der 54-Jährige, der angesichts der überschaubaren Entfernung zwischen den beiden Spielorten, bei der Partie in Trostberg mit einigen Zuschauern aus Bad Aibling rechnet.

70 Fans reisen aus Franken an

Allerdings darf sich der ESC auch auf etwa 70 eigene Schlachtenbummler freuen. Sie unternehmen wie 2014 unter dem Motto "Oberbayern Groundhopping" eine Zweitagesfahrt mit Übernachtung, um sowohl in Trostberg als auch in Bad Aibling für Stimmung zu sorgen. "Das motiviert natürlich zusätzlich", freut sich Martin Reichert. Derweil wurde David Franek ohne Komplikationen erfolgreich operiert und könnte das Krankenhaus bereits am Freitag wieder verlassen.

ESC Haßfurt: Martin Hildenbrand, Jung - Hora, Stahl, Max Hildenbrand, Marco Hildenbrand, Marx, Rambacher, Bates - Kurz, Trübenekr, Lang, Babkovic, Sramek, Dietrich, Stach, Zösch, Kratschmer, Breyer