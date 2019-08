Extremlauf in und um Zeil

Die dritte Auflage des Cross-Hindernis-Laufes "Hell of the Brave" findet im kommenden Jahr in Zeil statt. Am Samstag, 14. März 2020, starten die Teilnehmer von der Mehrzweckhalle aus, um eine etwa 24 Kilometer lange Naturstrecke in Angriff zu nehmen. Auf dem Weg müssen die Läufer rund 50 Hindernisse meistern. Die Stationen werden unter anderem im Zeiler Stadtkern stehen.

Zuvor fand die Veranstaltung im Oktober 2018 und im März 2019 in Hohenroda (Hessen) statt. Der Grund für den Umzug liegt vor allem in den geringen Möglichkeiten zu einer Variation oder einem Ausbau der Strecke aufgrund der vielen Naturschutzgebiete am bisherigen Austragungsort.

Beim "Hell of the Brave"-Lauf liegt der Schwerpunkt nicht wie bei Extrem-Hindernisläufen, auch Obstacle Course Race genannt, auf künstlichen Hindernissen. Stattdessen ist eine außergewöhnlichen Streckenführung das Ziel. Natürliche Hindernisse wie Gewässer, Steigungen, Sümpfe und unwegsame Abschnitte werden in die Strecke mit einbezogen. Zusätzlich werden an mehreren Stellen entlang der Strecke und in der Stadt Hindernisse zum Klettern, Hangeln und darunter Durchkriechen aufgebaut. Für die Strecke ist eine Maximalzeit von fünf Stunden angesetzt. Teilnehmen kann jeder Sportler ab 18 Jahren, der sich die 24 Kilometer und etwa 50 Hindernisse zutraut.

Wer noch 17 Jahre alt ist, braucht eine Genehmigung eines Erziehungsberechtigten. Wer sich nicht die gesamte Strecke zutraut, kann sich mit vier weiteren Teilnehmern zu einem Team zusammenschließen und die Strecke je nach Fitnessgrad aufteilen. Anmeldungen sind online beim Sportzeitnehmer "racesolution" möglich. Bereits registrierte Läufer können sich bei Fragen zum Umzug und der Terminverschiebung per E-Mail (office@heldenmomente.com) an den Veranstalter wenden.red