ESC Haßfurt schlägt EC Eppelheim zweimal deutlich

Zwei Spiele, zwei Siege: Der ESC Haßfurt zeigt sich vier Wochen vor Beginn der Eishockey-Landesligasaison schon in einer guten Frühform. Sowohl im Heimspiel gegen die "Eisbären" des EC Eppelheim am Samstagabend als auch im Rückspiel 24 Stunden später ging die neuformierte Mannschaft von Trainer Volker Hartmann jeweils als klarer Sieger vom Eis. ESC Haßfurt -

EC Eppelheim 7:3

(1:1, 2:0, 4:2) EC Eppelheim -

ESC Haßfurt 5:9

(3:4, 1:3, 1:2) Der "Hawks"-Trainer zeigte sich nach den ersten beiden Spielen zufrieden. "Wir haben ein gutes Wochenende hingelegt", lautete sein Fazit. "Der Start war schon vielversprechend. Das hat schon gut nach Eishockey ausgeschaut", sagte er. Schon beim Auftaktspiel durften sich die 251 Zuschauer im Stadion "Am Großen Anger" über einen 7:3-Sieg freuen. Dabei trugen sich auch sieben verschiedene Torschützen in die Scorerliste der Haßfurter ein. Mit Michal Babkovic, Georg Lang, Neuzugang Massimo Wrobel oder Verteidiger Marco Hildenbrand fehlten sogar noch einige Akteure. "Das war ein ganz guter Auftritt", beurteilte Hartmann seine gelungene Premiere auf der Trainerbank. "Nach vorne haben wir gut gespielt und haben die nötigen Tore gemacht." Doch es war längst nicht alles Gold, was gegen den Regionalligisten glänzte.

Deshalb fiel sein "aber" auch deutlich aus: "Im eigenen Drittel waren schon Phasen dabei, in denen die Ordnung gefehlt hat. Da müssen wir schon noch ordentlich zulegen. Für den ersten Auftritt war es in Ordnung, aber überbewerten will ich das Ergebnis auf keinen Fall." Wie im Vorfeld angekündigt, kamen mit Dominik Finzel, Emil Krein, Nils Düsel und Bastian Schubert auch einige Junioren zum Einsatz. Letzterer markierte sogar den 7:3-Endstand.

Eine "geschlossene Mannschaftsleistung" sah Hartmann beim Rückspiel am Sonntag. "Wir haben drei Drittel lang gut gearbeitet", lobte er die Einstellung der Mannschaft. Die Fahrt in den Rhein-Neckar-Kreis traten die Haßfurter noch weiter ersatzgeschwächt an. Mit Adrian Persch, David Franek und Marvin Deske standen drei potenzielle Leistungsträger nicht zur Verfügung. Dafür waren erneut vier Junioren-Spieler mit dabei. Torwart Timo Jung, der für den ebenfalls verhinderten Martin Hildenbrand zwischen den Pfosten stand, und seine Vorderleute gingen dennoch als verdiente Sieger vom Eis. Neben dem vierfachen Torschützen Jan Trübenekr trugen auch Kapitän Christian Dietrich (2) sowie Timo Zürcher, Daniel Hora und David Hornak zum Erfolg bei.

"Wir haben weniger zugelassen als am Samstag, standen in der Defensive besser", sagte Volker Hartmann. Trotz der beiden Siege gegen Eppelheim gibt es noch einige Baustellen. "Wir müssen schon noch Einiges tun. Aber wir haben ja noch einige Wochen Zeit. Da arbeiten wir dran", sagte Hartmann.

Während in den nächsten Tagen weitere kräftezehrende Übungseinheiten stattfinden, stehen am kommenden Wochenende zwei Unterfranken-Derbys auf dem Programm: Am Freitag geben die "Hawks" um 20 Uhr ihre Visitenkarte bei den "Mighty Dogs" im Schweinfurter "Icedome" ab, am Sonntag sind die "Wölfe" des EC Bad Kissingen zu Gast in der Kreisstadt (18 Uhr). Pflichtspiele sind es zwar nicht, aber in den Duellen mit den Lokalrivalen geht es immer um das Prestige. Das Wort "Vorbereitung" spielt zumindest für die Fans keine Rolle.

Statistik der Spiele

ESC Haßfurt - EC Eppelheim: Martin Hildenbrand, Jung - Hora, Thebus, Hornak, Stahl, Marx - Düsel, Krein, Trübenekr, Dietrich, Schubert, Zürcher, Finzel, Kratschmer, Breyer / Schiedsrichter: Mackert - Wittmann/Laudenbach / Zuschauer: 251 / Tore für Haßfurt: Trübenekr, Hora, Stahl, Franek, Zürcher, Deske, Schubert / Strafzeiten: Haßfurt 8 / Eppelheim 10. EC Eppelheim - ESC Haßfurt: Jung, Dietz - Hora, Thebus, Hornak, Stahl, Marx - Deske, Düsel, Krein, Persch, Trübenekr, Franek, Dietrich, Schubert, Zürcher, Finzel, Kratschmer, Breyer / Schiedsrichter: Mylius - König/Kaspar / Zuschauer: 251 / Tore für Haßfurt: Trübenekr (4), Dietrich (2), Zürcher, Hora, Hornak / Strafzeiten: Eppelheim 20 / Haßfurt 12.