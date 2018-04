Ernst muss gehen: FC Sand entlässt Trainer

Der 1. FC Sand und Trainer Uwe Ernst haben einvernehmlich ihre Zusammenarbeit aufgelöst, um in der Schlussphase der Saison der Mannschaft für den schweren Abstiegskampf nochmals einen Impuls zu geben. Die Verantwortlichen beim FC versprechen sich in den letzten Spielen der Saison

und in den möglichen Relegationsspielen durch Nachfolger Matthias Bayer noch einmal einen Schub für die Mannschaft.



Uwe Ernst kam in der Saison 2014/15 als Trainer nach Sand und übernahm die zweite Mannschaft. Im Jahr 2016/17 übernahm er nach dem Weggang von Bernd Eigner die erste Mannschaft. Das Team belegte in der abgelaufenen Saison mit 49 Punkten Platz 6 in der Bayernliga. Die Sander sind den scheidenden Trainer für die hier gezeigten Leistungen dankbar.



Mit Matthias Bayer kehrt ein alter Bekannter in das Seestadion zurück und übernimmt bis Saisonende die Mannschaft. Bayer war in der Zeit von 2008 bis 2016 als Torwart- und Co-Trainer in Sand tätig: Sechs Jahre lang unter Trainer Erwin Albert und die letzten beiden Jahre unter Trainer Bernd Eigner. In dieser Zeit hat der frühere Aidhauser Landesliga-Torwart in der Saison 2015/16 den Aufstieg in die Bayernliga geschafft. Dabei hat er bewiesen, welche Fähigkeiten er in der Führung einer Mannschaft besitzt - sowohl im fußballerischen, als auch im menschlichen Bereich.



Bayer, der im Moment in der U11 des TV Haßfurt tätig ist und sich mehr seinen beiden Söhnen widmen wollte, hat sich bereiterklärt, diese schwierige Aufgabe in Sand zu übernehmen und bis Saisonende die Mannschaft zu betreuen.