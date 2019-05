Erneute Machtdemonstration: Sander auch in Erlangen-Bruck überlegen

Die Fußballer des FC Sand haben den Klassenerhalt in der Bayernliga Nord perfekt gemacht. Nach dem 5:1 zu Hause gewann die Mannschaft von Trainer Dieter Schlereth in der Relegation am Samstag auch das Rückspiel beim FSV Erlangen-Bruck mit 5:1 (1:0). Obwohl die "Korbmacher" während der Spielzeit immer wieder Rückschläge zu verkraften hatten, zeigten sie in der Relegation Nervenstärke und gewannen zweimal verdient. FSV Erlangen-Bruck - FC Sand 1:5

Coach Schlereth war vor dem Match die Anspannung anzusehen, umso erleichterter war er nach dem Schlusspfiff: "Ich habe von der ersten Minute an gezittert. Wenn ich da als Trainer stillstehen würde, würde mir auch etwas fehlen." Schlereth betont die Außenseiterrolle, die Sand während der kompletten Saison zugeschrieben worden war: "Ich bin unheimlich stolz auf die Leistung meiner Mannschaft. Vor der Saison galten wir in den Augen von vielen als sicherer Absteiger und Kanonenfutter, gerade weil wir einige Abgänge verkraften mussten."

Die Ausdauer hat für Schlereth den Unterschied gemacht: "Lange sah es wirklich auch nicht gut aus. Wir haben es dennoch geschafft, trotz vieler Verletzungen durch Teamgeist, Fleiß, Kampf und ganz viel Herz diese schwere Spielzeit zu meistern. Der Klassenerhalt ist die Belohnung für diese Arbeit."

Im Gegensatz zu seinen Spielern schiebt der Chefcoach eher eine ruhige Kugel nach dem Klassenerhalt: "Ich feiere ruhig, nach Mallorca werde ich nicht mitgehen", erklärt Schlereth mit einem Grinsen. "Schließlich fängt in zwei Wochen schon wieder die Vorbereitung für die kommende Saison an. Aber ein Bier gönne ich mir schon." Der Sander Trainer blickt bereits in die Zukunft: "Die nächste große Aufgabe steht bevor. Mal sehen, wer uns verlassen wird und wer neu dazukommt."

Deutlich feierlustiger gibt sich sein jüngerer Sohn Danny Schlereth: "Wir haben wirklich nicht geplant, wie wir den Klassenerhalt feiern könnten. Irgendwas Spontanes wird uns schon einfallen, jetzt fahren wir erstmal nach Hause und reißen das Sportheim ein." Zeit zum Feiern hat der Torschütze zum 5:1 auf jeden Fall. "Ich habe jedenfalls nächste Woche Urlaub. Was dabei herauskommt, werden wir sehen", witzelt der 26-Jährige.

"Überragende Teamleistung"

Auch Shaban Rugovaj gibt sich zufrieden: "Das war eine überragende Mannschaftsleistung. Wir haben trotz des 5:1-Sieges im Hinspiel das heutige Match nicht zu leichtgenommen, haben alles gegeben und deshalb auch verdient gewonnen." Der Torschütze zum 2:1 stieß erst am neunten Spieltag zu den "Korbmachern", seitdem hat er sich prima eingelebt: "Für mich persönlich war der Einstieg nicht so einfach, da ich die Vorbereitung nicht mitgemacht habe. Insgesamt war das eine harte Saison, aber wir haben uns durchgebissen und am Ende sogar noch eine kleine Serie mit drei Siegen in Folge gehabt. Ich denke, dass wir verdient die Klasse gehalten haben."

Vor dem Rückspiel herrschte ein Mix aus Anspannung und Zuversicht. Einzig die Sander Spielfrauen strahlten vor purer Vorfreude - sie feuerten ihre Männer euphorisch in Sander Trikots an.

Gleich zu Beginn hatten die "Korbmacher" ordentlich Dussel. Nach einem Fehlpass von FCS-Schlussmann Stefan Klemm kam der Erlanger Oliver Seybold an den Ball. Der setzte seinen Lupfer allerdings zu hoch an (11. Minute). Zunächst verhielten sich die Sander eher passiv, die Entschlossenheit in den Zweikämpfen ließ zu wünschen übrig. Danny Schlereth akzeptierte das nicht, nahm dem Gegner den Ball ab und feuerte aus 16 Metern knapp am linken Pfosten vorbei (18.). Damit weckte er seine Mitspieler auf.

Kurz vor der Pause hätte André Karmann die Weichen frühzeitig auf Klassenerhalt stellen müssen: Nach einer Ecke setzte der FC-Kapitän zum Kopfball an und verfehlte nur knapp das Tor. Doch Dominik Schmitt agierte nur wenig später abgezockter. Die Nr. 24 hämmerte vor dem Strafraum das Spielgerät zum 0:1 in die Maschen - Erleichterung machte sich auf der Bank der "Korbmacher" breit. Der Klassenerhalt der Sander rückte immer näher.

So schnell gaben die Mittelfranken allerdings nicht auf. Nach einem Eckball nutzte Bastian Lunz die Verwirrung und schob zum 1:1 ein (56.). Nun gerieten die Gäste etwas ins Schwimmen. Als ein Sander mit der Hand an den Ball ging, zeigte Schiedsrichter Markus Pflaum auf den Elfmeterpunkt. Den Strafstoß von Lunz parierte Stefan Klemm glänzend (55.).

Von echter Unsicherheit war bei den Sandern jedoch nichts zu sehen, ganz im Gegenteil: Thorsten Schlereth legte zurück auf Shaban Rugovaj, der das 2:1 markierte (72.). Kurz darauf erzielte Adrian Reith das dritte Tor (75.). Nun war klar: Nach einer nervenaufreibenden Saison hält der FC Sand die Klasse.

Die Sander atmeten tief durch, nun zeigten sie absolute Coolness vor dem Tor: Schmitt ließ zum zweiten Mal seine Qualität aufblitzen, als er die Kugel am Keeper zum 4:1 vorbeispitzelte (87.). Danny Schlereth zog nach und jagte einen wunderbaren Schuss mit Effet zum 5:1-Endstand ins Tor (90.). Der FC Sand überzeugte auf ganzer Linie und durfte verdient den Klassenerhalt feiern. FSV Erlangen-Bruck: Beck - Sperber (55. Ferizi), Roas (46. Daoud), Hinrichs, Selmani (77. Güler), Cagli, Seybold, Fischer, Ortner, Lunz, Djonbalic / FC Sand: Klemm - Bechmann, D. Schlereth, Karmann, Rippstein (77. Moser), T. Schlereth (82. Witchen), D. Schmidt, Reith, Steinmann, Wagner, Markof (55. Rugovaj) / SR. Pflaum (Dörfleins) / Zuschauer: 230 / Tore: 0:1 Schmitt (37.), 1:1 Lunz (56.), 1:2 Rugovaj (72.), 1:3 Reith (75.), 1:4 Schmitt (87.), 1:5 Schlereth (90.) / Gelbe Karten: Lunz / Karmann